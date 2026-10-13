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微星攜手NVIDIA MGX機架級AI基礎架構亮相2026 OCP 全球高峰會

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星攜手NVIDIA MGX機架級AI基礎架構亮相2026 OCP全球高峰會。微星／提供
微星攜手NVIDIA MGX機架級AI基礎架構亮相2026 OCP全球高峰會。微星／提供

全球伺服器技術領導者MSI微星（2377）於2026 OCP全球高峰會展示最新AI基礎架構，涵蓋NVIDIA MGX機架級系統、液冷GPU伺服器，以及基於NVIDIA DGX Station平台打造的XpertStation WS300桌上型AI超級電腦。產品陣容橫跨機架級加速運算、高密度GPU部署與本地AI開發，並結合NVIDIA高速網路與液冷技術，協助企業依不同規模與部署需求建構AI基礎架構。

「隨著AI基礎架構持續擴展，客戶需要的不只是更高的GPU效能，散熱、網路與整體系統設計也必須同步到位。」MSI微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，「我們的重點是提供更務實、具彈性的部署選擇，協助客戶從單一系統逐步擴展至機架級AI基礎架構」。

MSI基於NVIDIA MGX架構打造48RU機架級系統，整合4台CG681-S6093液冷NVIDIA MGX伺服器、NVIDIA Spectrum-4 SN5600資料交換器，以及SN2201頻外（OOB）管理交換器。透過將運算、網路與液冷整合至機架層級，可協助資料中心部署高密度AI與加速運算基礎架構。

每台CG681-S6093為6U液冷NVIDIA MGX平台，最高支援8張NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition Liquid Cooled GPU，搭載雙路AMD EPYC 9006 系列伺服器處理器，並可配置最高8張NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC，每埠提供400Gbps乙太網路連線，同時支援PCIe 6.0擴充與最高32個DDR5 DIMM插槽。此平台適用於需同步擴充GPU密度、網路頻寬與散熱能力的AI與加速運算環境。

針對需要機身空間更精簡的部署環境，CG290-S3063採用2U NVIDIA MGX平台設計，最高支援4張GPU，包括NVIDIA H200 NVL、NVIDIA RTX PRO 6000與NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPU。2U機身可在有限機架空間內提供更具彈性的GPU配置選擇，滿足不同GPU密度與加速運算需求。搭配6U CG681-S6093，MSI的NVIDIA MGX產品陣容涵蓋不同GPU密度、散熱方式與部署規模，協助資料中心依實際工作負載與機架環境選擇合適的AI運算平台。

基於NVIDIA DGX Station平台打造的XpertStation WS300，是一款搭載NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip的桌上型AI超級電腦。系統整合最高748GB一致性記憶體，並透過NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC提供雙400GbE網路連線，支援本地AI原型開發、微調與推論。

XpertStation WS300同時支援Linux與Windows環境，讓開發者可延續既有工具與工作流程進行AI開發。兩台XpertStation WS300亦可進一步串接成叢集，突破單機運算規模，在維持桌面端部署彈性的同時，進一步擴充大型AI模型與AI Agent的開發與推論能力。

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