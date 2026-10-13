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神雲科技參展OCP 2026 展出最新 AI基礎架構解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）子公司神雲科技參展OCP全球高峰會（OCP Global Summit），以「全棧創新，加速開放AI基礎架構規模化部署」為主題，展出最新AI基礎架構解決方案。

面對AI從單一系統走向大規模叢集與AI Factory，單靠運算效能已不足以因應日益複雜的AI基礎架構需求。神雲科技以全棧整合思維，將原本各自獨立的環節整合為可部署、可管理、可擴充的完整生態系架構。

針對大規模集中式AI環境，神雲以完整技術堆疊與機櫃級整合能力建構Scalable AI Factory，支援高密度運算與持續擴充；面對分散式或快速建置的場域需求，則提供模組化資料中心方案。此次展出的TonoForge Modular Data Center為神雲與Tonomia的合作成果，運用神雲G4826Z5 AI液冷伺服器與機櫃級整合能力，並以12周完成建置的實績，展現模組化架構加速高效能GPU AI叢集落地的優勢。

當AI Factory朝更高運算密度與機櫃級規模發展，散熱也成為釋放運算效能的關鍵。神雲科技此次展出多項先進液冷技術，並攜手ZutaCore進行PoC技術展示，以神雲G4826Z5整合ZutaCore HyperCool無水式兩相液冷（Waterless Two-Phase Liquid Cooling）技術，透過介電流體在晶片熱源處進行液體轉氣體的相變，直接帶走CPU與GPU產生的熱。

神雲科技也將全球首度展示C2611Z6與G4520G6 (G4520G6E3BC-N)兩款新平台，分別鎖定高密度OCP運算與企業AI推論需求，結合AMD、Intel與NVIDIA多元架構，強化從高效能運算到GPU加速的產品陣容。

GPU 神達 科技

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