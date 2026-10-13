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和碩參展OCP 2026秀 AI基礎設施實力

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩將於OCP Global Summit 2026展示其次世代AI基礎設施的開發與製造能力。和碩／提供
和碩將於OCP Global Summit 2026展示其次世代AI基礎設施的開發與製造能力。和碩／提供

和碩（4938）13日宣布，將於OCP Global Summit 2026展示其次世代AI基礎設施的開發與製造能力。在「Scaling Innovation for the AI Era」主題下，和碩將展示如何將先進AI平台轉化為可量產、可部署的系統、機櫃與叢集，加速AI 基礎設施導入資料中心。

隨著AI基礎設施從單一伺服器擴展至大規模叢集，成功的部署不只仰賴運算效能，更需要系統工程設計、液冷技術、電力架構、開放標準、量產就緒度，以及嚴謹的驗證能力。和碩透過採用OCP架構標準的設計，包括ORv3 busbar、DC-MHS與OCP 3.0網路介面卡，打造適用於現代資料中心的模組化與可擴充基礎設施。

本次展出的核心產品為NVIDIA Vera Rubin NVL72，和碩RA4803-72N3為一款機櫃級AI平台，整合72顆 NVIDIA Rubin GPU、36顆 NVIDIA Vera CPU、第六代 NVIDIA NVLink，並採用全液冷機櫃級整合設計。此平台展現和碩在複雜機櫃級AI解決方案的系統設計與製造實力，以及將產品從設計階段快速推進至叢集部署的整合能力。

除了加速運算之外，和碩亦將展示NVIDIA Vera CPU液冷系統與NVIDIA Groq 3 LPX，因應代理式 AI（Agentic AI）不斷演進的基礎設施需求。作為專為 AI Agent 打造的 CPU，NVIDIA Vera 能夠針對模型運算步驟之間所需的工具呼叫（tool calls）、沙盒化程式碼（sandboxed code）執行及強化學習迴圈進行最佳化。

此外，和碩亦展示採用AMD EPYC 9006系列處理器的AI-ready運算與儲存基礎設施。其中包括SS201-1A1，一款2U單插槽儲存伺服器，可支援最多32顆 E3.S NVMe SSD，專為高吞吐量 AI 資料儲存需求；以及 GS203-2A2 與 GS205-2A2E 兩款 2U 雙插槽平台，適用於企業、雲端、高效能運算（HPC）及資料密集型工作負載。

和碩總經理暨共同執行長鄭光志表示，AI基礎設施的關鍵衡量標準，在於它能多有效率地從工程開發走向實際部署。和碩結合深厚的系統設計專業、垂直整合的製造能力、符合OCP標準的架構，以及部署前的機櫃級驗證能力，能夠快速大規模建置與部署AI伺服器、叢集及資料中心基礎設施。透過串聯數位孿生模擬、散熱驗證、自動化製造與機櫃級測試，我們協助客戶加速AI基礎設施從設計走向量產部署。

和碩 基礎設施 伺服器

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