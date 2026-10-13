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英飛凌宣布為伊頓提供碳化矽功率元件 支援 MVSST 2.0平台

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠英飛凌宣布，將為智慧動力管理公司伊頓（Eaton）提供碳化矽（SiC）功率元件，用於支援其中壓固態變壓器（MVSST）2.0平台，該平台主要針對亞太及歐洲、中東和非洲市場。

英飛凌指出，雙方攜手合作，希望提升AI資料中心與電網連接過程中電能轉換的效率和可靠性，加速800VDC資料中心配電架構的落地應用。

英飛凌也表示，隨著AI資料中心快速擴張及電力需求持續攀升，業界對於高效連接高密度算力基礎設施與電網的需求日益迫切。與此同時，中壓直流輸配電技術的不斷進步，正在推動下一代電能轉換解決方案的創新，以實現更高能效、更高功率密度、更強擴展能力以及更優系統可靠性。

英飛凌執行副總裁暨工業與基礎設施銷售長Andreas Weisl提到，隨著AI資料中心和工業應用的用電需求持續增長，市場對高效、可靠且永續的電能轉換解決方案的需求也在不斷攀升。透過與Eaton深化合作，將共同推動固態變壓器技術進步，助力打造更具可擴展性、更高效和更永續的下一代電力基礎設施，為未來AI資料中心的發展提供支援。

伊頓電氣亞太區電能品質研發副總裁鄭大為強調，在AI資料中心對電源效率、系統可靠性和可擴展性要求不斷提升的背景下，正致力於推動SST技術的發展與應用，為資料中心、電網以及新能源行業創造更大價值。

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