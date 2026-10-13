微軟擴展 Maia AI 系統至數 GW 規模部署 Maia 300預計明年推出

微軟AI基礎建設發展進入全新階段，宣布將擴大Azure Maia系列部署，於2027年擴展至數GW（Multi-Gigawatt，數十億瓦）規模，成為微軟產品與服務的主要AI推論（inference）系統；Azure Maia 200現已投入生產，Azure Maia 300則預計於2027年推出。

橫跨多個世代的Azure Maia發展計畫已成為微軟AI基礎建設策略的核心要素。Maia 200現已正式支援包括Microsoft Copilot在內的實際生產工作負載，並協助Mi-crosoft AI（MAI）團隊開發新一代模型；GitHub Copilot與Microsoft Foundry則預計於今年底加入。

Maia 200可執行的工作負載涵蓋 OpenAI模型、微軟自研MAI模型，以及主流開源模型系列。透過微軟大規模AI服務累積的洞察，得以從硬體系統到軟體應用進行協同設計（co-design），針對企業應用及不同產業的實際使用需求進行最佳化。

Maia 300是一套專為新一代AI工作負載打造的完整AI系統，包含長上下文推理（long-context reasoning）、對延遲高度敏感的對話式體驗，以及需要長時間持續執行的多步驟的agentic任務。透過提升系統效率，微軟預期相較於頂尖GPU運算系統，Maia 300每兆瓦（Megawatt，MW）token處理量將提升40%，並在96顆加速器的完整配置下，其機櫃級（rack-scale）token處理量最高可達Maia 200的7倍。

Maia 200已部署於美國、歐洲及澳洲，支援Microsoft Teams、Copilot與Cowork等內建AI功能，相較於業界頂尖的GPU基礎架構，每瓦token處理量提升高達1.7倍。

作為Azure Maia計畫的第三代產品，Maia 300採用推論優先（inference-first）的架構設計，針對長上下文、高記憶體需求與高解碼需求（decode-heavy）等AI工作負載優化，同時在雲端級規模下平衡運算、記憶體頻寬、網路與能源效率。

Maia 300系統核心能力包含：減少資料移動、更高的每瓦記憶體頻寬、透過小晶片（chiplet）架構提升效率、支援更長的上下文與更強大的智慧、支援資料中心規模的網路垂直擴展及提升每個機櫃的AI處理量；Maia 300將於2027年正式開始生產部署。