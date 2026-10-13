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gFiber、高通與正文共同發表 AI 原生 Wi-Fi 8寬頻閘道器

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

gFiber（前身為Google Fiber）、高通旗下高通技術公司，與台系網通廠正文，共同開發並發表AI原生、支援對稱式20 Gig高速寬頻的Wi-Fi 8閘道器。高通指出，這款裝置於Network X 2026首度亮相，將成為gFiber的旗艦級對稱式20 Gig寬頻路由器。

高通提到，這款產品可將原本隱藏於居家角落的用戶端設備，轉變為兼具亮眼設計與強大運算能力的客廳核心裝置，不僅可作為家庭網際網路的樞紐，更能成為在邊緣運行代理式AI的本地端平台，讓AI運算直接於閘道器上執行。

gFiber技術暨產品長John Keib表示，透過與高通技術公司及正文的合作，將路由器轉型為智慧服務平台。從智慧家長監護功能、無縫的訪客網路存取，到能理解用戶需求並協助實現目標的AI驅動服務，重新定義人們與家用網路的互動方式。

gFiber並於Network X展會上，展示前述產品功能，包括意圖導向的家長監護功能、無縫的訪客網路存取，以及智慧家庭與個人化介面體驗等。

gFiber Wi-Fi 8頂級閘道器強調採用Dragonwing NPro A8 Elite平台，整合可同時運作的四頻段Wi-Fi 8連線能力、專用硬體神經處理單元（NPU）Qualcomm Hexagon NPU，以及高效能五核心CPU。搭配高通技術公司的邊緣AI軟體框架，使代理式AI與智慧服務能夠直接在閘道器上運行，提供反應更迅速的使用體驗、降低對雲端運算的依賴，並協助將敏感的家庭網路資料保留在本地端。

高通技術公司資深副總裁暨連線、寬頻與網路部門總經理Gautam Sheoran指出，Dragonwing NPro A8 Elite平台是該公司到目前最先進的Wi-Fi 8網路平台，在單一架構中整合頂級Wi-Fi 8連線能力、高效能網路技術與原生邊緣AI。

高通 正文 網通廠

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