聽新聞
0:00 / 0:00
瑞儀光電持續深耕高雄 新建廠房今上梁
產業園區管理局表示，瑞儀光電13日於前鎮科技產業園區舉行新建工程上梁典禮。本次建廠更新，基地面積6,619平方公尺，規劃新建地下2層地上6層廠房，總樓地板面積為29,971平方公尺，預計明年第3季完工。完工後將創造300個就業機會，為瑞儀光電跨入光學元件與超穎透鏡領域的重要布局。
園管局表示，瑞儀光電是臺灣第一家專業從事背光模組研發與製造的企業，近年透過併購導入高階光學技術，拓展至光學元件與超穎透鏡領域，可應用於3D感測、眼球追蹤及AR∕VR相關產品。瑞儀光電正處於轉型的關鍵期，透過不斷強化新產品的自製能力，從傳統的代工角色，逐步轉型為具備卓越設計與研發能力的光學製造公司。
園管局配合瑞儀光電投資建廠，持續提供相關行政協調及投資服務，協助加速投產進程。本次投資建廠除有助提升瑞儀光電長期競爭力，亦展現園管局推動開發建廠單一窗口服務的成果，並彰顯前鎮科技產業園區推動產業升級與空間再造的具體成效。
園管局指出，前鎮科技產業園區大力推動「風華再現計畫2.0」計畫，透過園區廠房立體化以深化產業群聚、優化投資環境；並藉由活化社區土地，提高員工宿舍生活機能，吸引更多高階研發人才。園管局已爭取約6.3億元經費，規劃於前鎮科技產業園區興建金融大樓，進一步完善園區行政與服務功能，歡迎企業把握良機進駐投資，共同驅動高雄產業轉型發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。