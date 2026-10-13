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瑞儀光電持續深耕高雄 新建廠房今上梁

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
瑞儀光電於前鎮科技產業園區舉行新建工程上梁典禮。照片／產業園區管理局提供
瑞儀光電於前鎮科技產業園區舉行新建工程上梁典禮。照片／產業園區管理局提供

產業園區管理局表示，瑞儀光電13日於前鎮科技產業園區舉行新建工程上梁典禮。本次建廠更新，基地面積6,619平方公尺，規劃新建地下2層地上6層廠房，總樓地板面積為29,971平方公尺，預計明年第3季完工。完工後將創造300個就業機會，為瑞儀光電跨入光學元件與超穎透鏡領域的重要布局

園管局表示，瑞儀光電是臺灣第一家專業從事背光模組研發與製造的企業，近年透過併購導入高階光學技術，拓展至光學元件與超穎透鏡領域，可應用於3D感測、眼球追蹤及AR∕VR相關產品。瑞儀光電正處於轉型的關鍵期，透過不斷強化新產品的自製能力，從傳統的代工角色，逐步轉型為具備卓越設計與研發能力的光學製造公司。

園管局配合瑞儀光電投資建廠，持續提供相關行政協調及投資服務，協助加速投產進程。本次投資建廠除有助提升瑞儀光電長期競爭力，亦展現園管局推動開發建廠單一窗口服務的成果，並彰顯前鎮科技產業園區推動產業升級與空間再造的具體成效。

園管局指出，前鎮科技產業園區大力推動「風華再現計畫2.0」計畫，透過園區廠房立體化以深化產業群聚、優化投資環境；並藉由活化社區土地，提高員工宿舍生活機能，吸引更多高階研發人才。園管局已爭取約6.3億元經費，規劃於前鎮科技產業園區興建金融大樓，進一步完善園區行政與服務功能，歡迎企業把握良機進駐投資，共同驅動高雄產業轉型發展。

瑞儀光電 高雄 布局

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