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鼎基先進攜手東捷資訊升級 SAP Cloud ERP Private 奠定 AI 決策基石

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

面對全球化營運與製造管理日益複雜的挑戰，如何兼顧集團管理一致性與生產現場彈性，已成為製造業數位轉型的重要課題。TPU（熱可塑性聚氨酯）高科技膜領導廠鼎基先進材料（6585），攜手SAP黃金級夥伴東捷資訊（6697），成功完成SAP Cloud ERP Private（ERP私有雲）升級導入，全面優化生產資料品質、大幅提升成本結算效率與跨廠區協作能力，奠定集團一體化的敏捷營運基石。

此次專案自 2025 年 2 月啟動，導入範圍涵蓋鼎基總部與海外子公司，東捷資訊顧問團隊深入各單位理解實際作業情境，梳理跨部門與生產線的作業方式；其中在生產管理上，透過異質系統整合，將關鍵流程與資料串接至 SAP，兼顧製造彈性與集團管理一致性。專案亦涵蓋跨部門與跨國需求協調、系統測試、資料驗證及教育訓練，確保新架構真正融入日常營運。

鼎基稽核室經理劉信良表示：「東捷資訊顧問團隊具備豐富的 SAP 導入經驗，而且東捷母公司具有製造業背景，加上有豐富上市櫃製造業系統導入經驗，能真正理解企業的營運邏輯，導入過程中顧問與同仁保持密切溝通與合作，東捷資訊不只是扮演系統導入者，而是以專業、理解與陪伴，協助鼎基一步一步完成這次轉型。」

東捷資訊ERP事業部副總陳歆穎與專案經理周嘉玲共同指出：「ERP 專案最大的挑戰往往不是技術，而是人與流程的整合。鼎基先進從一開始就有非常明確的目標，願意共同檢視問題、快速調整。而東捷資訊顧問將資料準確性與完整性視為上線的重要關卡，透過雙方團隊反覆測試與驗證，讓這次導入不僅完成系統升級，也為後續的數據應用與智慧製造打好基礎。」

SAP Cloud ERP Private 上線後，鼎基在生產資料、成本結算與跨據點協作三個面向看到初步成效。其中，成本結算系統執行時間從18.9小時縮短至 2.6 小時，減少幅度達86%，處理速度提升至原來的 7.2 倍，讓團隊能更快取得成本資訊、提早發現異常並進行修正，提升後續分析與決策效率。透過生產報工流程重整，資料準確率提升約 5%∼10%，把生產管理與成本分析建立在更可靠的資料基礎上。

此外，鼎基台灣總部與海外據點逐步建立一致的流程與資料定義，跨據點溝通與問題處理效率提升 30% 以上，減少反覆確認資訊與溝通落差，提升集團協作效率與管理一致性。此次 SAP Cloud ERP Private 升級，讓企業走向跨部門、跨系統的「資料整合」；下一階段，鼎基將以更完整、正確且可信賴的資料為基礎，邁向「數據決策」，並深化 AI 與智慧製造應用，提升集團創新能力、全球競爭力與成長動能。

製造業 鼎基 材料

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