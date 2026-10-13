神雲軟硬通吃 發展開源韌體解決方案

神雲在本次OCP大會上表示，除了提升硬體效能，公司也持續發展開源韌體解決方案（Open Source Firmware Solution），能達成從裸機到AI應用的全棧協作，並透過提升平台韌體的自主性與客製彈性，降低客戶對單一供應商的依賴，未來則朝向如何透過開放標準與OCP社群協作提升基礎架構的互通性努力。

以G4826Z5為例，神雲展現從裸機到AI應用的全棧協作：底層由自主開發的MiOPF™支援快速系統初始化，MiOBMC™則提供即時硬體監測與遙測，提升平台韌體的自主性與客製彈性，降低客戶對單一供應商的依賴。在軟體生態系方面，搭載經Canonical認證的Ubuntu 26.04 OS，並導入Kubernetes與DDN智慧AI數據平台，結合AMD ROCm™開放軟體堆疊，充分發揮AMD InstinctTM MI355X GPU的運算效能；同時攜手Rafay導入GPU叢集管理，支援靈活的GPU即服務（GPUaaS）資源池，可依AI工作負載需求隨需分配運算資源，簡化從部署到管理的流程。

隨著AI基礎架構規模持續擴大，如何以開放且具互通性的方式協同管理運算、網路、電力與液冷，也成為下一階段的重要課題。於今日的Executive Session，神雲將從Open Platform Firmware（OPF）、OpenBMC與Redfish等開源技術出發，探討如何透過開放標準與OCP社群協作提升基礎架構的互通性，並進一步結合以開源技術建構的基礎架構管理軟體MiCoreView™，將管理能力從平台層延伸至機櫃與叢集範圍，分享部署、遙測、資料中心機櫃與叢集管理，以及系統調度等實務洞察。