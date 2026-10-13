快訊

新莊婦遭外甥砍死 舅舅怒斥：只會伸手拿錢的不要養 遲早是禍害

網紅教授遭爆婚內出軌！妻贈勞力士、房產 抗癌治療他卻帶女學生過夜

美軍擬購1.2萬枚「黑鬍子」飛彈劍指中國防空！專家指護台恐遇1難題

聽新聞
0:00 / 0:00

神雲軟硬通吃 發展開源韌體解決方案

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

神雲在本次OCP大會上表示，除了提升硬體效能，公司也持續發展開源韌體解決方案（Open Source Firmware Solution），能達成從裸機到AI應用的全棧協作，並透過提升平台韌體的自主性與客製彈性，降低客戶對單一供應商的依賴，未來則朝向如何透過開放標準與OCP社群協作提升基礎架構的互通性努力。

以G4826Z5為例，神雲展現從裸機到AI應用的全棧協作：底層由自主開發的MiOPF™支援快速系統初始化，MiOBMC™則提供即時硬體監測與遙測，提升平台韌體的自主性與客製彈性，降低客戶對單一供應商的依賴。在軟體生態系方面，搭載經Canonical認證的Ubuntu 26.04 OS，並導入Kubernetes與DDN智慧AI數據平台，結合AMD ROCm™開放軟體堆疊，充分發揮AMD InstinctTM MI355X GPU的運算效能；同時攜手Rafay導入GPU叢集管理，支援靈活的GPU即服務（GPUaaS）資源池，可依AI工作負載需求隨需分配運算資源，簡化從部署到管理的流程。

隨著AI基礎架構規模持續擴大，如何以開放且具互通性的方式協同管理運算、網路、電力與液冷，也成為下一階段的重要課題。於今日的Executive Session，神雲將從Open Platform Firmware（OPF）、OpenBMC與Redfish等開源技術出發，探討如何透過開放標準與OCP社群協作提升基礎架構的互通性，並進一步結合以開源技術建構的基礎架構管理軟體MiCoreView™，將管理能力從平台層延伸至機櫃與叢集範圍，分享部署、遙測、資料中心機櫃與叢集管理，以及系統調度等實務洞察。

客戶 平台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

神雲於2026 OCP 聚焦開放 AI 基礎架構與全棧創新 加速規模化部署

輝達、AMD在OCP釋AI開源規格！股價為何連4跌？拆解背後2大隱憂

緯創參加2026 OCP全球高峰會 聚焦AI新世代運算與儲存系統

佳世達集團、明泰進軍2026 OCP 展1.6T水冷交換機

相關新聞

輝達聯手思科光通訊大進擊 台鏈歡呼

輝達光通訊大進擊，攜手網通設備巨頭思科（Cisco）推出最新可插拔光模組產品，是全球首發USFP（Ultra Small Form Factor Pluggable）每通道400G光通模組，並將投入開源計畫，意謂有望獲各大雲端業者採用，引爆新一波光通訊模組商機，華星光、眾達-KY等光通訊族群有望奪輝達AI生態系大單。

南亞科第3季毛利率85.7% 比台積電猛

南亞科昨（12）日公布第3季毛利率85.7%，創新高，改寫台灣半導體晶圓製造業紀錄，比台積電猛，也比SK海力士等同業出色；單季賺876.27億元，平均每天獲利約9.52億元，不僅一季賺贏今年上半年，更超越過去七年獲利總和，每股純益25.4元；前三季稅後純益1,638.77億元，每股純益49.28元。

中華電信攜手林保署打造自然碳匯 全台首例竹林碳匯專案通過申請

中華電信申請「竹林碳匯自願減量專案」，通過環境部註冊申請審查，成為全台首例以竹林經營自願減量方法學通過專案註冊審查的企業，讓竹林成為台灣企業永續轉型的新起點。

從科技減碳到自然增匯 中華電竹林碳匯專案通過環境部審查 成全台首例

中華電信從科技減碳走向自然增匯，13日宣佈中華電信以公司團體身分參與農業部林業及自然保育署自然碳匯與生物多樣性保育專案合作，申請「竹林碳匯自願減量專案」已通過環境部註冊申請審查，成為全臺首例以竹林經營自願減量方法學通過專案註冊審查企業，攜手政府、地方與部落，讓竹林成為臺灣企業永續轉型的新起點。

應材50億美元EPIC中心揭幕 魏哲家：加速2奈米之後技術走向量產

應用材料公司斥資50億美元打造的矽谷EPIC中心正式揭幕，台積電（2330）、英特爾、三星、美光及SK海力士共同擔任創始合作夥伴，將工程團隊與技術開發需求帶進同一座研發基地，加快新材料、設備與製程從研發走向量產。台積電董事長暨總裁魏哲家表示，面向2奈米之後的技術世代，與應材合作將有助提早取得突破性設備技術，推進新架構、低電阻佈線及先進封裝。

信紘科在手訂單能見度達2028年

受惠於半導體二次配工程需求增，信紘科（6667）在手訂單能見度已達2028年，推升營運步步高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。