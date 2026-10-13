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神雲於2026 OCP 聚焦開放 AI 基礎架構與全棧創新 加速規模化部署

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

全球高效能伺服器解決方案領導者神達控股股份有限公司（3706）子公司神雲科技（MiTAC Computing Technology Corp.），今日於OCP全球高峰會（OCP Global Summit）D22展位亮相。以「全棧創新，加速開放AI基礎架構規模化部署」為主題，展出最新AI基礎架構解決方案。

神雲指出，面對AI從單一系統走向大規模叢集與AI Factory，單靠運算效能已不足以因應日益複雜的AI基礎架構需求，公司以全棧整合思維，將原本各自獨立的環節整合為可部署、可管理、可擴充的完整生態系架構。

隨著AI工作負載從模型訓練、推論與RAG，持續延伸至Agentic AI等應用，企業對AI基礎架構的需求也因運算規模與應用場域而有所不同。神雲科技以AI Infrastructure Stack為核心，從運算、儲存與液冷伺服器等基礎架構出發，向上整合開放平台韌體、作業系統、AI軟體生態系與AI Pod管理平台，支援多元工作負載，為不同規模的AI環境提供一致且可擴充的技術基礎。

針對大規模集中式AI環境，神雲透過完整技術堆疊與機櫃級整合能力建構Scalable AI Factory，支援高密度運算與持續擴充；面對分散式或快速建置的場域需求，則提供模組化資料中心方案。此次展出的TonoForge™ Modular Data Center為神雲與Tonomia的合作成果，運用神雲G4826Z5 AI液冷伺服器與機櫃級整合能力，並以12週完成建置的實績，展現模組化架構加速高效能GPU AI叢集落地的優勢。

當AI Factory朝更高運算密度與機櫃級規模發展，散熱也成為釋放運算效能的關鍵。神雲此次展出多項先進液冷技術，並攜手ZutaCore進行PoC技術展示，以神雲G4826Z5整合ZutaCore的無水式兩相液冷技術，透過介電流體在晶片熱源處進行液體轉氣體的相變，直接帶走CPU與GPU產生的熱。神雲亦將於10月14日Expo Hall Session攜手產業夥伴，探討高密度AI系統邁向下一代Rack-Scale平台的發展，以及先進液冷技術如何突破散熱限制，釋放更高運算效能。

神雲科技也將全球首度展示C2611Z6與G4520G6 (G4520G6E3BC-N)兩款新平台，分別鎖定高密度OCP運算與企業AI推論需求，結合AMD、Intel與NVIDIA多元架構，強化從高效能運算到GPU加速的產品陣容。

神達 規模

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