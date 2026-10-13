鍾佳濱拋「AI 全民成長基金」 卓榮泰肯定：有創意可討論

AI產業鏈持續帶動台灣經濟成長，立委建議政府成立「AI 全民成長基金」，請高科技業者釋出可轉換的公司債或特別股，讓傳產業者透過購買這項基金來投資AI產業，並限定可購買基金者的資格、條件、義務，孳息則投入勞退自提。對此，行政院長卓榮泰認為有創意，可以來討論。

卓榮泰13日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委鍾佳濱質詢提及，以日月光、台積電、台達電、臻鼎-KY 來看，外資持股的比例約六成、七成。對此，卓榮泰答詢回應，在全世界全球化的過程，這也代表外資對台灣充滿了信心。

至於如何擴大AI產業，經濟部長龔明鑫表示，除了高科技產業持續發展，政府不會忽視、甚至會加強中小微企業的轉型升級跟發展。在全民紅利之外，也會用更多經費來協助中小微企業，讓它成為高科技產業的供應鏈，一起升級轉型。

鍾佳濱關切，倘若讓這些中小微企業，都轉型成大家嚮往的AI產業，員工是否就能加薪。龔明鑫坦言，方向上會鼓勵，目前還是呈現有加薪的現象，中位數沒有像最低工資長得那麼多，但仍持續增加。

鍾佳濱詢問，是否主要靠著讓整個的產業升級，之後利潤提高，薪水自然而然就提高？國發會主委葉俊顯說明，老闆幫員工加薪也是一種方式，也要讓中小微企業的老闆能提高；因為台灣的產業結構之中，中小微企業佔的比例相當大。

葉俊顯表示，據統計今年1月到至7月份，比如運輸倉儲、批發、塑膠製品、機械設備等產，經常性薪資平均調幅，大致上都超過所謂的平均水準。所以薪水是有慢慢在增加。

鍾佳濱則建議政府成立「AI 全民成長基金」，透過AI、電子產業，如台積電、日月光等業者，請他們釋出可轉換的公司債或特別股，由政府幫忙出資，讓他們去擴大成長、賺錢，僱更多的員工。有錢但買不到台積電的傳產或其他產業者，可以來買這個基金，持有五年、十年後可做企業傳承。

鍾佳濱表示，老闆買了這個基金的孳息，就放到員工的勞退自提。雖然沒有加薪，但是老闆買股票賺的錢，股票可以留給老闆的孩子，孳息則留著照顧員工退休生活。「AI 全民成長基金」由政府來主持，選擇適當的產業，讓業者提供資金，在台灣繼續加碼投資AI產業。

卓榮泰回應，最近他一直在談三部曲。第一部，政府早期協助這些高科技產業，使其活絡壯大。第二部，等國家財政比較優渥了，希望把這些員工的薪資提高，打造友善職場。第三部，讓這些高所得、高利潤、高效率的公司，來協助發展產業的社會道德。

卓榮泰提到，上市櫃公司有其法規的規範和限制，政府會跟他們協調，未來設立一套機制，讓它能夠更強大的來回饋中小企業或社會弱勢族群，讓整個社會更公平。這是可以討論的，但要去制定一個機制，爭取業者們的同意。

對於鍾佳濱拋出「AI 全民成長基金」的想法，卓榮泰認為，這是一個相當有創意的建議，大家都可以來討論，可以跟產業界交換一下意見。盼能談到一個更普惠的機制、更公平的機制，來照顧弱勢、勞工、或讓中小微企業發展，這就是政府現在該做的。