快訊

新莊婦遭外甥砍死 舅舅怒斥：只會伸手拿錢的不要養 遲早是禍害

網紅教授遭爆婚內出軌！妻贈勞力士、房產 抗癌治療他卻帶女學生過夜

美軍擬購1.2萬枚「黑鬍子」飛彈劍指中國防空！專家指護台恐遇1難題

聽新聞
0:00 / 0:00

鍾佳濱拋「AI 全民成長基金」 卓榮泰肯定：有創意可討論

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰赴立法院進行備詢。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰赴立法院進行備詢。聯合報系資料照

AI產業鏈持續帶動台灣經濟成長，立委建議政府成立「AI 全民成長基金」，請高科技業者釋出可轉換的公司債或特別股，讓傳產業者透過購買這項基金來投資AI產業，並限定可購買基金者的資格、條件、義務，孳息則投入勞退自提。對此，行政院長卓榮泰認為有創意，可以來討論。

卓榮泰13日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委鍾佳濱質詢提及，以日月光、台積電、台達電、臻鼎-KY 來看，外資持股的比例約六成、七成。對此，卓榮泰答詢回應，在全世界全球化的過程，這也代表外資對台灣充滿了信心。

至於如何擴大AI產業，經濟部長龔明鑫表示，除了高科技產業持續發展，政府不會忽視、甚至會加強中小微企業的轉型升級跟發展。在全民紅利之外，也會用更多經費來協助中小微企業，讓它成為高科技產業的供應鏈，一起升級轉型。

鍾佳濱關切，倘若讓這些中小微企業，都轉型成大家嚮往的AI產業，員工是否就能加薪。龔明鑫坦言，方向上會鼓勵，目前還是呈現有加薪的現象，中位數沒有像最低工資長得那麼多，但仍持續增加。

鍾佳濱詢問，是否主要靠著讓整個的產業升級，之後利潤提高，薪水自然而然就提高？國發會主委葉俊顯說明，老闆幫員工加薪也是一種方式，也要讓中小微企業的老闆能提高；因為台灣的產業結構之中，中小微企業佔的比例相當大。

葉俊顯表示，據統計今年1月到至7月份，比如運輸倉儲、批發、塑膠製品、機械設備等產，經常性薪資平均調幅，大致上都超過所謂的平均水準。所以薪水是有慢慢在增加。

鍾佳濱則建議政府成立「AI 全民成長基金」，透過AI、電子產業，如台積電、日月光等業者，請他們釋出可轉換的公司債或特別股，由政府幫忙出資，讓他們去擴大成長、賺錢，僱更多的員工。有錢但買不到台積電的傳產或其他產業者，可以來買這個基金，持有五年、十年後可做企業傳承。

鍾佳濱表示，老闆買了這個基金的孳息，就放到員工的勞退自提。雖然沒有加薪，但是老闆買股票賺的錢，股票可以留給老闆的孩子，孳息則留著照顧員工退休生活。「AI 全民成長基金」由政府來主持，選擇適當的產業，讓業者提供資金，在台灣繼續加碼投資AI產業。

卓榮泰回應，最近他一直在談三部曲。第一部，政府早期協助這些高科技產業，使其活絡壯大。第二部，等國家財政比較優渥了，希望把這些員工的薪資提高，打造友善職場。第三部，讓這些高所得、高利潤、高效率的公司，來協助發展產業的社會道德。

卓榮泰提到，上市櫃公司有其法規的規範和限制，政府會跟他們協調，未來設立一套機制，讓它能夠更強大的來回饋中小企業或社會弱勢族群，讓整個社會更公平。這是可以討論的，但要去制定一個機制，爭取業者們的同意。

對於鍾佳濱拋出「AI 全民成長基金」的想法，卓榮泰認為，這是一個相當有創意的建議，大家都可以來討論，可以跟產業界交換一下意見。盼能談到一個更普惠的機制、更公平的機制，來照顧弱勢、勞工、或讓中小微企業發展，這就是政府現在該做的。

基金 卓榮泰 鍾佳濱

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI商機從大廠向外擴散　復華投信解析下一批台股新星

施羅德參戰主動式ETF！00419A鎖定AI、10元發行採季配息 旗下基金今年飆160％

AI算力中心找上台塑要電！台電曾文生：台電也要產業化跟上科技速度

玉山投信推首檔台股主動式 ETF 00413A瞄準台灣關鍵科技

相關新聞

輝達聯手思科光通訊大進擊 台鏈歡呼

輝達光通訊大進擊，攜手網通設備巨頭思科（Cisco）推出最新可插拔光模組產品，是全球首發USFP（Ultra Small Form Factor Pluggable）每通道400G光通模組，並將投入開源計畫，意謂有望獲各大雲端業者採用，引爆新一波光通訊模組商機，華星光、眾達-KY等光通訊族群有望奪輝達AI生態系大單。

南亞科第3季毛利率85.7% 比台積電猛

南亞科昨（12）日公布第3季毛利率85.7%，創新高，改寫台灣半導體晶圓製造業紀錄，比台積電猛，也比SK海力士等同業出色；單季賺876.27億元，平均每天獲利約9.52億元，不僅一季賺贏今年上半年，更超越過去七年獲利總和，每股純益25.4元；前三季稅後純益1,638.77億元，每股純益49.28元。

中華電信攜手林保署打造自然碳匯 全台首例竹林碳匯專案通過申請

中華電信申請「竹林碳匯自願減量專案」，通過環境部註冊申請審查，成為全台首例以竹林經營自願減量方法學通過專案註冊審查的企業，讓竹林成為台灣企業永續轉型的新起點。

從科技減碳到自然增匯 中華電竹林碳匯專案通過環境部審查 成全台首例

中華電信從科技減碳走向自然增匯，13日宣佈中華電信以公司團體身分參與農業部林業及自然保育署自然碳匯與生物多樣性保育專案合作，申請「竹林碳匯自願減量專案」已通過環境部註冊申請審查，成為全臺首例以竹林經營自願減量方法學通過專案註冊審查企業，攜手政府、地方與部落，讓竹林成為臺灣企業永續轉型的新起點。

應材50億美元EPIC中心揭幕 魏哲家：加速2奈米之後技術走向量產

應用材料公司斥資50億美元打造的矽谷EPIC中心正式揭幕，台積電（2330）、英特爾、三星、美光及SK海力士共同擔任創始合作夥伴，將工程團隊與技術開發需求帶進同一座研發基地，加快新材料、設備與製程從研發走向量產。台積電董事長暨總裁魏哲家表示，面向2奈米之後的技術世代，與應材合作將有助提早取得突破性設備技術，推進新架構、低電阻佈線及先進封裝。

信紘科在手訂單能見度達2028年

受惠於半導體二次配工程需求增，信紘科（6667）在手訂單能見度已達2028年，推升營運步步高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。