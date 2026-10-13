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AI產業鏈五層拆解 Amit Sinha： 星展銀鎖定晶片、AI 基建商機

經濟日報／ 記者任珮云／新加坡即時報導

星展集團電信、媒體與科技（TMT） 環球主管 Amit Sinha 13日表示，從預測來看，2026年全球終端使用者在AI上的支出將達到約4,850億美元，到2030年幾乎將成長至1兆美元。如果將整個AI產業視為一套完整的技術堆疊（AI Stack），大致可以分為五個層次。而星展銀行目前最積極參與的是第二層與第三層，也就是晶片及AI基礎設施。如果借用一個比喻，這兩個領域就像是淘金熱中的「賣鏟子的人」，提供AI產業發展所需的硬體與基礎設施。

Amit Sinha將AI產業分切的五個層次：第一層是能源。能源是整個系統的基礎，負責提供發電與電力解決方案，支援資料中心運作。

第二層是晶片，包括各種類型的晶片，例如GPU、ASIC晶片、記憶體晶片等。ASIC是應用專用積體電路（Application-Specific Integrated Circuit），其中也包括TPU等專用運算晶片。

第三層是AI基礎設施，包括資料中心、網路設備，以及運作資料中心所需的各項設施，其中也包括新興的Neo Cloud業者。

第四層是AI模型。各位經常聽到OpenAI、Anthropic、Lambda等企業的名字，這一層主要涉及推動前沿模型（Frontier Models）發展的業者。

第五層則是應用層，也就是AI技術實際應用的領域。

Amit Sinha表示，未來AI產業仍有龐大的成長空間，而亞洲在整體供應鏈中占有非常重要的地位。

但更重要的是，產業成長必須與社會及社區共同推進，並以永續方式發展。星展銀行正積極參與整個AI產業價值鏈，希望能在各個環節提供支持，確保相關投資與產業發展得以持續推進。

晶片 產業鏈 星展銀行

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