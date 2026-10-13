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從科技減碳到自然增匯 中華電竹林碳匯專案通過環境部審查 成全台首例

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信申請「竹林碳匯自願減量專案」已通過環境部註冊申請審查，成為全台首例。記者黃晶琳／攝影
中華電信申請「竹林碳匯自願減量專案」已通過環境部註冊申請審查，成為全台首例。記者黃晶琳／攝影

中華電信從科技減碳走向自然增匯，13日宣佈中華電信以公司團體身分參與農業部林業及自然保育署自然碳匯與生物多樣性保育專案合作，申請「竹林碳匯自願減量專案」已通過環境部註冊申請審查，成為全臺首例以竹林經營自願減量方法學通過專案註冊審查企業，攜手政府、地方與部落，讓竹林成為臺灣企業永續轉型的新起點。

中華電信今日舉辦「全臺首例竹林經營碳匯專案通過環境部註冊申請審查發布會」，以「攜手林保署打造自然碳匯 × 企業淨零 × 部落共榮新典範」為主軸。

中華電信董事長簡志誠表示，面對2050淨零轉型，企業不僅要持續落實自身營運減碳，更深信淨零不只發生在機房與基地台，更扎根於山林與土地之中。

簡志誠表示，歷經兩年，中華電信終於創下全臺首例以「竹林經營自願減量方法學」通過環境部註冊審查的里程碑，也是由總經理兼永續長林榮賜親自率領團隊深化永續治理，將「科技減碳」與「自然增匯」雙軸並進的具體實踐。

簡志誠強調，未來中華電信將依循嚴謹的科學監測（MRV）機制，攜手林業保育署與在地泰雅部落夥伴，透過竹林撫育、竹材生產與後續利用，延續在地伐竹技術與山林智慧，並創造部落參與及工作機會，使竹林經營不僅發揮自然碳匯效益，也成為支持部落綠色生計與地方永續發展的重要實踐，為臺灣自然碳匯制度化發展樹立卓越標竿。

林業保育署署長林華慶表示，竹林生長快速且具高固碳潛力，適度疏伐撫育及擇伐收穫，能增進林相健康並發揮水土涵養功能。中華電信透過媒合平臺投入桃園復興竹林經營，結合政府林業專業、企業資源與在地原鄉夥伴的實質參與，不僅讓生質竹材多元循環利用，更兼顧生態棲地維持與部落綠色生計，開創自然碳匯與地方共榮的重要示範典範。

中華電信執行副總林文智強調，投入自然碳匯絕非用以取代企業自身的減碳責任，而是堅持「自身減量優先」，在持續深化營運節能之外，進一步支持 加乘回饋自然增匯、生物多樣性保育與地方永續。

展望未來，林文智指出，淨零不只在機房，也發生讚山林與土地中，將持續以「科技力、平台力、企業影響力」支持臺灣淨零轉型，攜手政府、地方與部落夥伴，讓科技減碳與自然增匯並行，為臺灣淨零未來匯聚更堅實的動能。

中華電 減碳 環境部

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