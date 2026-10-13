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緯創參加2026 OCP全球高峰會 聚焦AI新世代運算與儲存系統

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯創（3231）與緯穎（6669）共同參加於美國加州聖荷西舉行的2026 OCP全球高峰會（OCP Global Summit 2026），以「Create AI Beyond Limits」為核心主軸，展示多項AI解決方案與技術應用。本次展示聚焦「Powering the AI Factory: Next-Generation AI Compute and Storage Systems」，涵蓋新世代AI運算與儲存系統，包括新一代 Vera Rubin NVL72平台以及CPO交換機等產品。

緯創指出，此次攜手緯穎率先完成NVIDIA最新機架級平台的就緒準備，整合72顆NVIDIA Rubin GPU、36顆NVIDIA Vera CPU並搭載NVIDIA NVLink、NVIDIA ConnectX-9 SuperNICs及NVIDIA BlueField-4 DPU。平台採全液冷設計，兼具韌性、能源效率與擴充性，並針對AI訓練、推論與推理應用進行最佳化，滿足AI Factory對高效能AI基礎架構的需求。

CPO的部分，NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics以 Spectrum-6 為基礎，整合 200G共封裝光學（CPO）以支援 800 GbE 網路，並專為NVIDIA Rubin世代的 NVIDIA 加速運算平台而設計。NVIDIA Spectrum-X Ethernet網路平台可大規模解決網路壅塞問題，透過整合共封裝光學提升可靠性，並採用直接液冷技術提升資料中心效率，並提供實現高峰AI網路效能所需的先進能力。

為滿足代理式 AI 與強化學習需求，緯創打造NVIDIA Vera CPU 機架提供擴展強化學習與Agentic AI系統所需的CPU基礎架構。基於NVIDIA MGX架構，並整合NVIDIA Spectrum-X Ethernet networking，每個機架可支援超過22,500個並行執行環境，相較傳統CPU基礎架構，以兩倍速度完成工作負載進而提升效率達兩倍。同時，為了保護這些環境，NVIDIA 開放式 AI 代理安全平台結合運行於 Vera CPU 上的 OpenShell 執行時控制功能，以及運行於 BlueField-4 DPU 上的 NVIDIA Sentry，以實現獨立於主機的監控與政策執行。

資料存儲方面，推出NVIDIA CMX 情境記憶體儲存平台，這是一個全新的 AI 原生儲存基礎架構，旨在加速大規模代理式推理。NVIDIA CMX 由 NVIDIA BlueField-4 STX Storage Processor、NVIDIA DOCA 以及 NVIDIA AI 軟體驅動，可擴展 GPU KV 快取的有效容量，實現 AI Pod 內情境資料的高頻寬共享，並釋放關鍵運算資源與電力，以支援代理式 AI 推論。

最後是NVIDIA HGX Rubin NVL8平台，為企業級AI Factory提供擴充能力，結合NVIDIA Rubin GPU、NVIDIA NVLink 6 switch、NVIDIA ConnectX-9 SuperNICs、NVIDIA BlueField-4 DPUs及NVIDIA Spectrum-X Ethernet的極致協同設計，提供全面最佳化的AI與高效能運算（HPC）應用效能，實現更快速的洞察。

緯創 峰會 緯穎

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