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應材50億美元EPIC中心揭幕 魏哲家：加速2奈米之後技術走向量產

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
應用材料公司總裁暨執行長 Gary Dickerson 於 EPIC 中心揭幕典禮發表演說，分享應材如何透過全新的高速協同創新模式，縮短從突破性技術到高量產製造的進程，加速 AI 時代半導體創新。公司／提供
應用材料公司總裁暨執行長 Gary Dickerson 於 EPIC 中心揭幕典禮發表演說，分享應材如何透過全新的高速協同創新模式，縮短從突破性技術到高量產製造的進程，加速 AI 時代半導體創新。公司／提供

應用材料公司斥資50億美元打造的矽谷EPIC中心正式揭幕，台積電（2330）、英特爾、三星、美光及SK海力士共同擔任創始合作夥伴，將工程團隊與技術開發需求帶進同一座研發基地，加快新材料、設備與製程從研發走向量產。台積電董事長暨總裁魏哲家表示，面向2奈米之後的技術世代，與應材合作將有助提早取得突破性設備技術，推進新架構、低電阻佈線及先進封裝。

EPIC為設備與製程創新暨商業化中心，位於應材加州桑尼維爾園區，占地60萬平方英尺，設有近4英畝先進無塵室。應材表示，這是全球規模最大的半導體製程技術與製造設備協同研發基地，目標是將過去分散進行的材料研究、設備開發及製程整合集中協作，縮短技術導入晶圓廠的時間。

應材總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示，AI基礎設施擴張與高效能運算需求，正將晶片製造技術推向前所未有的複雜度。產業必須重新思考合作模式，讓晶片製造商、系統設計業者、設備夥伴與研究人員共同投入，才能加速材料創新，更快實現高量產製造。

應材半導體產品事業群總裁帕布．若傑（Prabu Raja）指出，在原子尺度下，材料及材料介面會呈現不同特性，開發方式已難以沿用傳統線性模式。透過客戶工程團隊在技術導入自家晶圓廠前就參與優化，可提高研發成功率，更早達到高效能與高良率。

魏哲家表示，台積電與應材合作三十年，最先進量產製程從350奈米推進至2奈米，特徵尺寸縮小175倍。隨晶片製造複雜度呈指數成長，雙方合作比以往更加重要；透過EPIC，將共同加速從資料中心到邊緣運算的AI創新，推動更高能源效率的AI架構。

英特爾執行長陳立武表示，AI正創造數兆美元商機，產業須持續推動電晶體、互連佈線與先進封裝創新。英特爾認為，到2030年單一封裝內的電晶體數量將突破一兆個，隨架構複雜度及研發成本上升，與設備夥伴緊密合作，有助提升研發效率並加快新技術上市。

記憶體業者也將透過EPIC加快技術開發。美光董事長暨執行長Sanjay Mehrotra表示，資料密集型AI工作負載大幅推升高效能記憶體與儲存需求，材料與製程創新是下一代記憶體發展的關鍵，美光將與應材共同推動技術從研究走向規模化量產。

SK海力士總裁暨執行長郭魯正指出，AI運算的核心挑戰，是資料傳輸速度能否跟上處理器效能提升，必須仰賴更高頻寬、更快速度及更大容量的記憶體。雙方將結合先進記憶體與材料工程能力，因應HBM、DRAM及NAND的重大技術轉折。

三星電子裝置解決方案事業部技術長宋在赫表示，三星的AI布局涵蓋先進邏輯、記憶體與先進封裝，應材在三大領域均具備廣泛製程設備技術，透過EPIC可加速共同開發、優化及導入突破性技術。

先進封裝也是合作重點。博通半導體解決方案事業群總裁Charlie Kawwas表示，AI下一波發展取決於運算、記憶體與連接技術能否整合為高效能系統，背後需要先進封裝突破。提早參與應材技術與製造能力開發，可讓未來系統需求與封裝創新更緊密結合。

貝思半導體總裁暨執行長Richard Blickman則指出，混合鍵合是新一代AI系統的關鍵基礎技術。貝思的高精度裸晶對晶圓鍵合能力，結合應材前段製程技術，將共同推進高效能3D整合元件，EPIC也將把這種協同開發模式擴展至更多夥伴。

愛德萬測試集團執行長Doug Lefever表示，先進3D架構與異質整合發展，使前段製程與後段測試、量測資訊的串聯更加重要。雙方將結合材料工程、製程控制及測試能力，協助客戶提升良率、加速量產導入。

SCREEN集團總裁暨執行長後藤正人表示，將在EPIC協同優化關鍵濕式與乾式製程，因應更複雜的3D元件及先進封裝結構；鎧俠技術長宮島秀史則表示，未來技術突破有賴記憶體、邏輯及互連在整合系統中緊密協作，透過跨領域工程團隊合作，可加快下一代記憶體開發。

奈米 應材 魏哲家

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