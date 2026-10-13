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創見搶攻邊緣 AI 嵌入式鏡頭、DDR5高速記憶體雙線出擊
創見（2451）13日宣布，將於2026台北國際電子產業科技展展出嵌入式鏡頭與DDR5-7200工業用記憶體模組，從影像擷取到資料運算，拓展邊緣AI（Edge AI）、智慧製造及機器人等應用，滿足設備即時辨識與長時間穩定運作的需求。
台北國際電子產業科技展將於20日至22日在南港展覽館登場。創見此次展出涵蓋USB、MIPI CSI-2與GMSL2介面的鏡頭模組，並提供影像調校及系統整合服務，協助客戶加快視覺應用導入。
鏡頭新品中，ECM101U2C支援Full HD影像、最高每秒60格及HDR；ECM301G2F則搭載Sony STARVIS 2影像感測器，具備廣角、近紅外線成像及長距離傳輸功能，可應用於工業檢測、機器視覺、智慧零售及自助服務設備。
運算端則主打DDR5-7200工業用記憶體，最高傳輸速率達7200 MT/s，產品涵蓋工業電腦、嵌入式系統、工作站與伺服器所需規格。創見指出，部分系列搭載用戶端時脈驅動器（CKD），有助降低高速運作時的訊號雜訊與抖動，搭配電源管理與錯誤修正技術，提升高負載運算的穩定性。
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