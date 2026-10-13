中光電投控影像產品及節能產品營運兩樣情

彭博專欄作家Tim Culpan日前爆料，說台積電正評估協助營運（help operate）馬斯克旗下兆元晶圓廠（Terafab）的晶圓廠、並可能把Terafab當成它德州新園區的錨定客戶（anchor client）。先從馬斯克為何要自建Terafab，復辟「整合元件製造」（IDM）的老路談起，基本上，還是為了他旗下事業體的需求，但他先是快速證實此事，之後又說台積不會經營他的Terafab，這背後考量是什麼？

2026-10-13 10:00