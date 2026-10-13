中光電投控影像產品及節能產品營運兩樣情
中光電投控（3718）展望10月影像產品受陸十一長假影響，估出貨量月減。節能產品在各應用別產品出貨量成長挹注，即使有十一假期因素，整體出貨量仍將較9月微幅成長。
中光電投控今年9月合併營收33.84億元，較8月份合併營收34.29億元略減1%，相較去年同期8之34.61億元則減少2%。總計第3季自結合併營收103.47億元，較第2季及去年同期分別成長3%及4%。累計今年前三季合併營收為297.44億元，較去年同期合併營收282.8億元成長5%。
影像產品9月合併營收約9.31億元，出貨量4.7萬多台，因商用機種提前備貨需求增加，較8月分別大幅成長21%及23%。總計影像產品第3季合併營收24.75億元，出貨量約12.6萬多台，分別較第2季成長14%及6%；相較去年同期則受惠於商用及高階產品出貨增加，帶動平均銷售單價年增24%，營收較去年同期成長22%，出貨量則年減2%。累計今年前三季合併營收67.85億元，合併出貨量則約37.9萬多台，分別較去年同期減少4%及19%。展望10月，受到大陸十一假期造成工作天數減少影響，預估影像產品出貨量將較9月減少。
節能產品9月合併營收17.32億元，較8月及去年同期分別減少10%。9月大尺寸TV/PID營收為3.36億元，受到物料延遲到貨影響生產排程及出貨作業，月減27%；Monitor產品營收為6.47億元，月減5%；NB機種營收3.3億元，月減10%；Tablet機種營收0.86億元，月增85%。9月節能產品整體出貨量約177.8萬片/台，較8月減少12%。總計節能產品第3季合併營收55.58億元，較前一季及去年同期分別成長7%及略減1%；出貨量約609.2萬片/台，季減15%，年減29%。累計今年前三季節能產品合併營收156.25億元，較去年同期成長14%；出貨量約2,022萬片/台，較去年減少10%。展望10月份，各應用別產品出貨量預期皆呈成長趨勢，然受大陸十一假期導致工作天數減少影響，預估節能產品合併出貨量將較9月微幅成長。
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