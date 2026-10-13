和椿前三季營收創同期新高 鎖定半導體與AI智慧機器人雙引擎

隨著全球高階 AI 伺服器擴產、半導體先進封裝產能持續緊張，以及全球產業結構性缺工衝擊，自動化與 AI 智慧機器人已成為不可逆的剛性需求，和椿（6215）鎖定「半導體高階次系統」與「AI智慧機器人」兩大成長引擎。除在第一曲線的自動化設備與次系統上深化技術護城河，也在第二曲線積極布局跨系統、多型態機器人的「無人工廠」與垂直場景落地方案，推升公司整體營運的成長動能。

和椿2026 年9月合併營收表現，受惠於半導體、高階 AI 伺服器、電子製造等產業客戶對自動化設備與次系統（Subsystem）的拉貨動能延續，和椿今年營收逐季走高，第3季單季合併營收達11.13億元、較去年同期大幅成長57.93％，一舉改寫歷年單季營收新高；累計前三季合併營收 27.88 億元，年增 55.39％。

和椿表示， 9 月單月營收3.28億元，較去年同期成長28.87％，較上月微減19.59％，主要係部分自動化設備與次系統訂單，配合客戶現場建置時程及驗收規畫調整而遞延出貨。此屬自動化設備產業常見的短期出貨節奏變化，並不影響整體訂單規模，遞延訂單將陸續於後續季度完成交貨與認列營收，整體出貨動能無虞。

近年全球機器人產業熱度升溫，從工業機器人到自主移動機器人（AMR）紛紛加速落地。然而，市場焦點已逐漸從「機器人本體」轉向「AI 控制與系統整合」。和椿指出，機器人如果只有強大的機體與關節，充其量只是「空有身體」；真正的關鍵在於軟體控制、AI 視覺辨識以及感測決策系統，也就是機器人的「大腦」。隨著 AI 技術逐步進入實體應用，終端客戶不再滿足於採購單一品牌的機械手臂或移動載具，而是需要能配合複雜製程、彈性調度且高精度的「客製化AI智慧機器人整合解決方案」，讓軟硬體高度協同運作。

和椿近年來已成功轉型為高附加價值的「AI 智慧機器人整合解決方案商」，代理精密零組件起步，逐步累積自研控制模組與自動化設備的研發製造實力，長期深耕半導體、電子製造等高科技產業，熟悉客戶的製程與現場作業條件。延伸至機器人領域後，更能從客戶的場域痛點出發，讓機器人與自動化設備在現場高效落地，協助半導體、AI伺服器、電子製造及物流等各產業客戶大幅降低導入自動化的門檻，是和椿多年來獲高科技產業客戶高度信賴與認可合作的關鍵競爭力。