緯創持續擴大生產規模…高雄、新竹廠產能擴充 購置台南新廠

ODM大廠緯創（3231）12日召開董事會，決議通過新增兩筆資本支出，金額為65億元以及5億9,160萬元，分別用於高雄以及新竹之建築物改良與購買機器設備資金需求。同時，為因應業務發展及策略規劃需要，緯創擬於不超過新台幣10億元之額度內向中強光電股份有限公司購買位於台南之廠房。

緯創表示，AI伺服器需求仍維持成長趨勢，2027年資本支出將有望持續增加。高雄新廠預計將於今年底完工，明年第1季開始投入生產。隨著高雄新廠投入AI相關所需產能，緯創將加速人才招募，專業領域涵蓋智慧製造、自動化工程、硬體機構設計、散熱技術研發及製造管理等。

緯創指出，本次高雄、新竹資本支出及台南廠房購置，將強化台灣生產據點布局，以應對客戶強勁需求。