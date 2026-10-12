聽新聞
0:00 / 0:00

緯創持續擴大生產規模…高雄、新竹廠產能擴充 購置台南新廠

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

ODM大廠緯創（3231）12日召開董事會，決議通過新增兩筆資本支出，金額為65億元以及5億9,160萬元，分別用於高雄以及新竹之建築物改良與購買機器設備資金需求。同時，為因應業務發展及策略規劃需要，緯創擬於不超過新台幣10億元之額度內向中強光電股份有限公司購買位於台南之廠房。

緯創表示，AI伺服器需求仍維持成長趨勢，2027年資本支出將有望持續增加。高雄新廠預計將於今年底完工，明年第1季開始投入生產。隨著高雄新廠投入AI相關所需產能，緯創將加速人才招募，專業領域涵蓋智慧製造、自動化工程、硬體機構設計、散熱技術研發及製造管理等。

緯創指出，本次高雄、新竹資本支出及台南廠房購置，將強化台灣生產據點布局，以應對客戶強勁需求。

緯創 高雄 台南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

緯創砸10億買下中光電廠房 再編逾70億元資本支出擴新產能

南亞科屏東廠規畫出爐 主攻3D IC先進封測廠 AI營收占比明年衝四成

中光電10億元出售南科二廠予緯創 估獲利5億元

旭東上市案今通過審議會 助攻半導體設備市場

相關新聞

AI算力中心找上台塑要電！台電曾文生：台電也要產業化跟上科技速度

半導體及AI資料中心電力需求大，市場盛傳台積電（2330）計畫自建電廠或包電廠，AI資料中心更找上台塑（1301）集團，希望直接進駐廠區，台電董事長曾文生表示，國營的台電也要高度產業化，配合科技業運作加快決策速度，盼建立溝通平台與業界探討多元商業合作方式。

緯創砸10億買下中光電廠房 再編逾70億元資本支出擴新產能

代工大廠緯創（3231）宣布，將斥資10億元買下中光電（5371）位在南科廠房，同時將新增超過70億元的資本支出案，將投入高雄、新竹廠房改良及採購設備需求，代表緯創在AI伺服器市場持續接單動能強勁，並不斷擴增新產能，以因應雲端服務大廠（CSP）龐大訂單需求。

雷虎科技「美國陸軍協會年會暨展覽AUSA 2026」歷年最大攤位全線出擊

雷虎（8033）科技於10月12日至14日參加「2026年美國陸軍協會年會暨展覽AUSA 2026」，以歷年最大攤位登場，並為此展四星級(4-Star)贊助商之一，與波音、洛克希德馬丁、BAE Systems及General Dynamics等軍工企業同列贊助層級。

IMF示警AI海嘯緩步來襲 衝擊40%工作

國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃表示，ＡＩ基礎設施的大規模投資，使全球經濟成長率維持在約百分之三；不過，ＡＩ猶如一場「緩步推進的海嘯」，預期財富分配將會從勞動轉向資本，對於就業、經濟成長、教育，乃至於政府如何透過稅收籌措財源產生深遠的影響。

下一波AI商機 業界喊創造應用端效益

ＡＩ下一波成長，關鍵在於應用能否創造實際價值。英特爾執行長陳立武表示，未來兩、三年看不到ＡＩ需求明顯放緩，半導體產業過去被視為一兆美元市場，市場更開始討論兩兆、三兆美元的可能性。不過，需求快速擴張仍面臨限制，博通總裁兼執行長陳福陽則指出，龐大的資金需求可能成為最大瓶頸。

南亞科屏東廠 拚2028年底量產

南亞科屏東科學園區新廠規畫正式出爐。南亞科總經理李培瑛表示，屏東新廠將以3D IC、晶圓對晶圓鍵合（Wafer-to-Wafer Bonding）及晶圓中後段製程為主，與林口５Ａ新廠的ＤＲＡＭ前段製造形成分工，提升整體產能配置與製造效率，預計二○二八年下半年開始裝機，二○二八年底量產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。