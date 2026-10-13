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台達電9月營收月增1.3% 衝刺AI占比
電源龍頭台達電（2308）昨（12）日公布9月合併營收654億元，為歷來最強9月，月增1.3%，年增14.6%，主要動能來自資料中心相關電源出貨成長；第3季合併營收1,970.59億元，連兩季改寫新猷，季增7.5%，年增31%。
台達電前三季合併營收5,396.68億元，年增37.2%。外界看好，台達電第3季業績創高，伴隨漲價效應助攻，單季有望賺逾一個股本。台達電不回應法人預估的財務數字。
法人預期，台達電第3季產品已反映新價格，另一方面，800VDC／400VDC電源機櫃已具備量產能力，預計本季可小量出貨。400VDC搭配900kW產線也進入準備階段，同樣將於第4季出貨，實際拉貨時程視客戶需求而定。
法人估計，高壓直流（HVDC）（包含400V與800V）將占台達電明年營收5%到10%。
台達電董事長鄭平先前指出，由於訂單動能優於預期，估計2026年AI相關營收占比達25%。
不過，他也提醒，下半年仍須留意新機種、建置端延遲等問題；至於毛利率走勢則「不要有太過高的期望」，35%應該算是「滿合理的水準」。
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