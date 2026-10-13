日月光9月業績帶勁 營收連三月攻頂
全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（12）日公布9月合併營收881.3億元，連續三個月創單月歷史新高，月增7.2%，年增45.5%，並推升第3季合併營收改寫單季新猷，前三季業績為同期最佳。
日月光投控基本面俏，市場買盤積極卡位，推升昨天盤中股價衝上765元新天價，終場收762元，上漲18元，為歷史收盤最高價，市值攀至約3.42兆元新高。
日月光投控9月業績連續二個月站穩800億元大關，帶動第3季合併營收達2,441.61億元，季增27.8%，年增44.8%；前三季合併營收6,088.87億元，年增30.25%。
展望後市，日月光投控財務長董宏思先前曾說，AI帶動先進封裝需求持續升溫，今年先進封測（LEAP）業務營收將超越原估的35億美元，明年相關業績將翻倍成長，整體封測業務預估年增35%，公司持續擴充先進封裝與測試能量，銜接客戶新一代晶片需求。
因應高階產品線擴張，日月光投控近期再新增廠房與設備資本支出各10億美元，合計加碼20億美元，市場評估，今年整體資本支出將突破百億美元、達105億美元，投資重心鎖定先進封測。
技術推進方面，日月光投控CPO相關技術排定今年底量產，並持續布局面板級封裝（PLP），材料端同步建置CPO、PLP所需框架。業界說明，AI晶片朝更高運算效能及高速傳輸演進，日月光投控從封裝、測試到材料端同步投入，擴大高階產品服務範圍。
日月光投控也參與國內半導體設備整機驗證體系，透過實際產線協助設備業者完成開發與驗證，相關計畫累計協助29家業者，應用涵蓋先進封裝，推進國產設備與製程需求接軌。
法人看好，隨著AI、高效能運算（HPC）晶片封測需求持續擴大，日月光投控持續加碼廠房與設備投資，並推進CPO、PLP等技術，強化高階封測布局，有利持續壯大營運規模。
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