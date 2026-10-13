仁寶出頭天 躋身輝達鏈

輝達在美西時間12日登場的開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit 2026）宣布，用於推論的Vera CPU MGX機架已開始出貨，並揭露相關供應鏈廠商，台廠當中，以在AI伺服器市場屬於後進的仁寶（2324）入列最受矚目，這意味仁寶已躋身輝達第一梯隊夥伴，後續接單動能將有望全面衝刺。

仁寶在輝達執行長黃仁勳首次來台找供應鏈夥伴舉行「兆元宴」時，是少數未受邀的代工廠，惟仁寶急起直追，近期頻頻在AI市場發力，逐步展露成果，如今躋身黃仁勳頗為重視的Vera CPU夥伴，頗有彎道超車的意味。

法人指出，仁寶預計2027年首季放量生產Vera Rubin新AI伺服器產品，且將攻入L10／L11市場，代表明年開始業績成長力道有望相當顯著。根據仁寶先前釋出計畫，2027年伺服器營收占比將衝上30％至40％的高比重。

仁寶正建置AI伺服器新產能，除了台灣桃園及越南廠之外，美國德州廠更是重點，是仁寶能從L6擴展到L10／L11的最後關鍵拼圖。

輝達強調，主要應用在AI推論CPU Vera的MGX機架已經開始量產出貨，運算速度將比上一代Grace兩倍提升。其中，CPU的MGX機架開始量產出貨當中最大意義在採用輝達CPU整合其他GPU、ASIC或網通架構的雲端服務供應商（CSP）將可望自由整合其中，不再受限輝達封閉式DGX及半開放式的HGX架構。

輝達並揭露Vera CPU MGX機架夥伴，包括戴爾、慧與、聯想、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）等老面孔，以仁寶入列最受矚目，象徵仁寶後續在AI伺服器市場接單上有望大幅成長。

輝達最新的CPU Vera採台積電（2330）3奈米製程，與傳統的x86架構CPU相比，Vera高出50％效能，每瓦效能也多出兩倍。黃仁勳先前強調，Vera不僅是搭配GPU的配件，它更是專為後續AI代理（AI Agent）世代專門開發的產品，後續將可望替輝達帶來至少2,000億美元的市場產值。