聽新聞
0:00 / 0:00

仁寶出頭天 躋身輝達鏈

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

輝達在美西時間12日登場的開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit 2026）宣布，用於推論的Vera CPU MGX機架已開始出貨，並揭露相關供應鏈廠商，台廠當中，以在AI伺服器市場屬於後進的仁寶（2324）入列最受矚目，這意味仁寶已躋身輝達第一梯隊夥伴，後續接單動能將有望全面衝刺。

仁寶在輝達執行長黃仁勳首次來台找供應鏈夥伴舉行「兆元宴」時，是少數未受邀的代工廠，惟仁寶急起直追，近期頻頻在AI市場發力，逐步展露成果，如今躋身黃仁勳頗為重視的Vera CPU夥伴，頗有彎道超車的意味。

法人指出，仁寶預計2027年首季放量生產Vera Rubin新AI伺服器產品，且將攻入L10／L11市場，代表明年開始業績成長力道有望相當顯著。根據仁寶先前釋出計畫，2027年伺服器營收占比將衝上30％至40％的高比重。

仁寶正建置AI伺服器新產能，除了台灣桃園及越南廠之外，美國德州廠更是重點，是仁寶能從L6擴展到L10／L11的最後關鍵拼圖。

輝達強調，主要應用在AI推論CPU Vera的MGX機架已經開始量產出貨，運算速度將比上一代Grace兩倍提升。其中，CPU的MGX機架開始量產出貨當中最大意義在採用輝達CPU整合其他GPU、ASIC或網通架構的雲端服務供應商（CSP）將可望自由整合其中，不再受限輝達封閉式DGX及半開放式的HGX架構。

輝達並揭露Vera CPU MGX機架夥伴，包括戴爾、慧與、聯想、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）等老面孔，以仁寶入列最受矚目，象徵仁寶後續在AI伺服器市場接單上有望大幅成長。

輝達最新的CPU Vera採台積電（2330）3奈米製程，與傳統的x86架構CPU相比，Vera高出50％效能，每瓦效能也多出兩倍。黃仁勳先前強調，Vera不僅是搭配GPU的配件，它更是專為後續AI代理（AI Agent）世代專門開發的產品，後續將可望替輝達帶來至少2,000億美元的市場產值。

輝達 仁寶 黃仁勳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

OCP峰會來了 台廠迎商機

輝達衝刺機器人加碼投資新創Figure所羅門、廣運、台達電等沾光

佳世達集團、明泰進軍2026 OCP 展1.6T水冷交換機

勤誠大秀次世代機殼

相關新聞

輝達聯手思科光通訊大進擊 台鏈歡呼

輝達光通訊大進擊，攜手網通設備巨頭思科（Cisco）推出最新可插拔光模組產品，是全球首發USFP（Ultra Small Form Factor Pluggable）每通道400G光通模組，並將投入開源計畫，意謂有望獲各大雲端業者採用，引爆新一波光通訊模組商機，華星光、眾達-KY等光通訊族群有望奪輝達AI生態系大單。

南亞科第3季毛利率85.7% 比台積電猛

南亞科昨（12）日公布第3季毛利率85.7%，創新高，改寫台灣半導體晶圓製造業紀錄，比台積電猛，也比SK海力士等同業出色；單季賺876.27億元，平均每天獲利約9.52億元，不僅一季賺贏今年上半年，更超越過去七年獲利總和，每股純益25.4元；前三季稅後純益1,638.77億元，每股純益49.28元。

南亞科總座：DRAM售價還會漲

南亞科總經理李培瑛昨（12）日表示，AI需求強勁，目前記憶體仍非常缺，本季DRAM平均銷售單價（ASP）將持續上漲，南亞科毛利率可望再走高。法人估，南亞科本季毛利率有望叩關90%的驚人數字，獲利有望同步向上，再寫新猷。

南亞科屏東廠聚焦3D IC技術

南亞科日前獲准進駐屏東科學園區，總經理李培瑛昨（12）日首度說明屏東廠藍圖，強調將自行投資興建3D IC先進封裝測試廠，導入晶圓堆疊及晶圓對晶圓鍵合（Wafer-to-Wafer Bonding）技術，預計2028年下半年啟動裝機。南亞科目前AI相關應用營收占比已逾20%，預期2027年至2029年將逐年提升。

仁寶出頭天 躋身輝達鏈

輝達在美西時間12日登場的開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit 2026）宣布，用於推論的Vera CPU MGX機架已開始出貨，並揭露相關供應鏈廠商，台廠當中，以在AI伺服器市場屬於後進的仁寶入列最受矚目，這意味仁寶已躋身輝達第一梯隊夥伴，後續接單動能將有望全面衝刺。

外資看好二線晶圓代工商機 聯電目標價衝145

大和資本在最新釋出的「亞洲晶圓代工廠產業」報告指出，台積電正進行產能優化策略，預計每年將釋出約30億美元商機，外溢效應將使二線晶圓代工廠跟隨台積電成為AI成長浪潮中的「第二波受益者」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。