南亞科屏東廠聚焦3D IC技術

輝達在美西時間12日登場的開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit 2026）宣布，用於推論的Vera CPU MGX機架已開始出貨，並揭露相關供應鏈廠商，台廠當中，以在AI伺服器市場屬於後進的仁寶入列最受矚目，這意味仁寶已躋身輝達第一梯隊夥伴，後續接單動能將有望全面衝刺。

2026-10-13 02:17