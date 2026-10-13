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南亞科屏東廠聚焦3D IC技術
南亞科（2408）日前獲准進駐屏東科學園區，總經理李培瑛昨（12）日首度說明屏東廠藍圖，強調將自行投資興建3D IC先進封裝測試廠，導入晶圓堆疊及晶圓對晶圓鍵合（Wafer-to-Wafer Bonding）技術，預計2028年下半年啟動裝機。南亞科目前AI相關應用營收占比已逾20%，預期2027年至2029年將逐年提升。
林口5A新廠方面，李培瑛透露，預計明年第1季開始裝機，總投資金額接近4,800億元，可由自有資金支應，明年進入設備投資高峰，預期資本支出將增加，藉由林口5A新廠與屏東廠，串聯前段晶圓製造與後段封測能力。
南亞科規劃，林口5A廠擬訂在2028年底，月投片量達3萬片，2030年底朝5萬片邁進，總投資涵蓋營建、極紫外光（EUV）及其他設備，將是未來擴充先進製程產能的重心。屏東廠則聚焦3D IC、矽穿孔（TSV）及晶圓對晶圓鍵合等技術。整體投資金額尚未定案。
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