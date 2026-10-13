南亞科總座：DRAM售價還會漲

南亞科（2408）總經理李培瑛昨（12）日表示，AI需求強勁，目前記憶體仍非常缺，本季DRAM平均銷售單價（ASP）將持續上漲，南亞科毛利率可望再走高。法人估，南亞科本季毛利率有望叩關90%的驚人數字，獲利有望同步向上，再寫新猷。

李培瑛並透露，DRAM供給持續吃緊，客戶積極洽談長約，部分策略夥伴更盼透過入股確保產能。南亞科當前長約覆蓋率約五成至七成，合約期間介於三個月至三年，近期不少客戶希望將原本三個月的合約拉長至三年，甚至更久。

李培瑛分析，記憶體市場供需缺口仍大，尤其AI相關需求與供給之間的落差更大，在GPU、TPU、CPU及客製化晶片（ASIC）等AI運算需求擴張，記憶體需求已從高頻寬記憶體（HBM）、LPDDR5，延伸至網路、儲存及系統管理，高容量、高頻寬與客製化產品等，需求繼續增加。

報價方面，李培瑛指出，南亞科第3季DRAM平均銷售單價季增約六成，主要是部分舊有長約於6月到期，7月起適用新一季合約價，帶動售價明顯攀升。展望第4季，李培瑛預期，價格仍將向上，惟各產品漲幅不同，實際調漲幅度仍待觀察，毛利率可望優於第3季。

李培瑛認為，記憶體供給端短期難以快速追上需求，因為新廠建置、設備交期及先進製程導入，都需要較長前置時間。