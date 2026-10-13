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系微搶輝達AI PC商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

系微（6231）搭上輝達最強AI PC「RTX Spark」商機。系微宣布，旗艦產品InsydeH2O UEFI BIOS已導入今年秋季各大PC製造商推出的首波RTX Spark筆電。隨著相關新品陸續上市，有望為系微今年營運增添新動能。

首波推出搭載RTX Spark晶片的PC廠包含華碩、微星、微軟、惠普（HP）、戴爾（DELL）及聯想等。

系微指出，InsydeH2O針對RTX Spark N1X超級晶片最佳化，該晶片結合最多20核心、與聯發科合作開發的NVIDIA Grace CPU、最多6,144個核心的NVIDIA Blackwell RTX GPU及統一記憶體。

系微表示，InsydeH2O協助PC製造商將這款超級晶片的各項能力導入，如專為原生CUDA加速AI、進階內容創作與沉浸式RTX遊戲打造的筆電，同時兼顧行動運算對電源效率的要求。

InsydeH2O亦支援Secured-core PC的關鍵原則，呼應微軟在裝置端AI能力持續演進之際，全面強化Windows安全性的努力。

業績表現方面，系微9月營收2.46億元，創單月歷史新高，月增75.4%，年增31.6%；第3季營收4.87億元，為歷史單季新高，季增4.7%，年增14.3%；前三季營收13.9億元，同期最佳，年增12.3%。

儘管今年記憶體等零組件價格大漲，導致全球筆電出貨量下滑，影響系微相關業務，但系微在伺服器相關領域快速增長下，帶動整體營運走高。隨著AI伺服器需求持續成長，帶動BMC（伺服器管理晶片）市場成長動能轉強，系微隨著新一代晶片平台升級，可望因BMC世代演進同步受惠，尤其在Open BMC逐步取代傳統封閉架構的趨勢下，韌體價值與滲透率持續提升。

系微目前伺服器相關業務占整體營收比重約四成，並持續擴大Open BMC布局，去年已開始取得雲端服務供應商的NRE專案。

輝達 系微 晶片

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