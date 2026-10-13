緯創搶AI財 斥資10億元買中光電南科廠

緯創（3231）昨（12）日宣布，斥資10億元買下中光電投控位在南科的廠房，同時將新增逾70億元資本支出案，用以投入高雄、新竹廠房改良及採購設備需求。

法人分析，緯創買廠又擴大資本支出，意味該公司AI伺服器訂單動能強勁，需要持續擴增新產能，以因應雲端服務客戶們龐大需求。

緯創公告，在資本支出預算上，新增65億元及5億9,160萬元資本支出，分別因應高雄以及新竹建築物改良與購買機器設備資金需求。同時，因應業務發展及策略規劃需要，擬於上限10億元之內額度，向中光電購買位於南科的廠房。

中光電投控昨天同步代子公司中強光電公告，董事會決議出售南科二廠建物及附屬設施，以10億元售予緯創，估處分利益約5億元。中光電投控表示，這項交易估計最晚明年首季完成入帳認列。

中光電的南科二廠，位於台南市新市區環西路一段6號。該廠原是生產投影機產品，後產品線全數移往南科一廠生產，因此決定出售閒置資產，建物面積共3萬4,904.52平方公尺（約1萬558.61坪）。

觀察緯創近期全球AI伺服器產布局，於台灣台北新建AI伺服器研發總部，並在新竹湖口、竹北，以及高雄楠梓擴大AI伺服器產能，加上越南廠區主攻SMT新產能，同時在美國德州D1廠擴大L6新產能，後續德州D2廠更將強化在L6及L10／L11的新AI伺服器產能，緯創積極在全球擴增新產線，透露接單動能相當強勁。