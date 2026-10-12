雷虎科技「美國陸軍協會年會暨展覽AUSA 2026」歷年最大攤位全線出擊

雷虎（8033）科技於10月12日至14日參加「2026年美國陸軍協會年會暨展覽AUSA 2026」，以歷年最大攤位登場，並為此展四星級(4-Star)贊助商之一，與波音、洛克希德馬丁、BAE Systems及General Dynamics等軍工企業同列贊助層級。

雷虎科技此次參展聚焦三大系統：移動式雷虎鐵三角PAPADELTA × ULTRABUGGY UGV、SeaShark 600武裝無人船，以及取得「Blue UAS」資格的OVERKILL FPV攻擊無人機，主打「去紅供應鏈」及「Made in Taiwan」。

雷虎科技鐵三角PAPADELTA鋁沖壓三角翼無人機，整合了ULTRABUGGY UGV地面載具與氣動彈射系統，可於移動中機動部署、就地發射，不依賴跑道或固定陣地。

動力提供以175cc、250cc活塞引擎，及中科院技術移轉的CS-80渦輪噴射引擎兩類配置，依任務航程與酬載彈性選用。

SeaShark 600為六米鋁沖壓無人船，搭載美國Allen Control Systems(ACS)Bullfrog精準射擊系統，AeroVironment(AV)Switchblade彈簧刀四聯裝發射系統，結合雷虎SeaShark USV與美方武器系統，形成可偵、可打的海上無人作戰平台。

另外，Bullfrog系統同步展示於ULTRABUGGY UGV，驗證陸海載具共用武裝模組。

OVERKILL FPV已取得美國國防部Blue UAS資格，系列涵蓋整機與光纖通訊、遙控器、影像眼鏡、馬達及電子變速器等關鍵組件，並展示與美國Auterion、以色列及台灣合作廠商的整合方案，以國際合作與在地製造降低中國大陸零組件依賴，確保供應鏈可追溯。並首次展出FPV周邊商品Vision-T OLED飛行眼鏡。

雷虎科技以去紅供應鏈、台灣製造及快速量產為發展重點，透過模組化設計、模具化、零件標準化與供應鏈協作，建立可擴充的自主量產能力。雷虎科技表示，將於AUSA期間接洽美軍及國際合作夥伴，爭取測試驗證、供應鏈合作與採購機會。