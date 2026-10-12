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緯創砸10億買下中光電廠房 再編逾70億元資本支出擴新產能

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
代工大廠緯創宣布，將斥資10億元買下中光電位在南科廠房。記者蘇嘉維／攝影
代工大廠緯創宣布，將斥資10億元買下中光電位在南科廠房。記者蘇嘉維／攝影

代工大廠緯創（3231）宣布，將斥資10億元買下中光電（5371）位在南科廠房，同時將新增超過70億元的資本支出案，將投入高雄、新竹廠房改良及採購設備需求，代表緯創在AI伺服器市場持續接單動能強勁，並不斷擴增新產能，以因應雲端服務大廠（CSP）龐大訂單需求。

緯創12日召開董事會通過新議案，在資本支出預算上，新增65億元以及5億9,160萬元資本支出，分別因應高雄以及新竹之建築物改良與購買機器設備資金需求。且為因應業務發展及策略規劃需要，緯創擬於不超過10億元之內額度，向中光電購買位於台南南科廠廠房。

事實上，緯創在今年資本支出預算上已經拉高到600億元的歷史新高水準，與2025年的350億元成長超過七成，且2027年將可能比2026年更高，顯示緯創全面受惠於CSP大廠的AI伺服器訂單呈現供不應求情況，緯創正緊急擴大AI伺服器新產能。

中光電 緯創 資本支出

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