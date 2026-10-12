AI算力中心找上台塑要電！台電曾文生：台電也要產業化跟上科技速度

半導體及AI資料中心電力需求大，市場盛傳台積電（2330）計畫自建電廠或包電廠，AI資料中心更找上台塑（1301）集團，希望直接進駐廠區，台電董事長曾文生表示，國營的台電也要高度產業化，配合科技業運作加快決策速度，盼建立溝通平台與業界探討多元商業合作方式。

曾文生12日出席國際智慧能源周展前記者會表示，對台灣來講，國營的台電公司要有一塊的業務高度產業化，這是最重要的，台電必須要有一塊業務邏輯跟隨科技產業的運轉邏輯來運作！過去用電戶只知道來跟台電申請、繳電費，電就可以供應，但很多客戶到海外設廠，必須自建電廠買發電機，跟台灣狀況大不相同。

曾文生表示，國營的台電公司要有一塊業務高度產業化，未來許多選擇跟時程不再是供應方單方面決定，而是供需兩方要共同做決定，他舉例，產業要 2035 年、2040 年還是 2050 年達成 RE100，電力供需劇本會完全不一樣。

曾文生指出，過去台電只要面對不到10家IPP（獨立發電廠），現在，要面對數以百計的再生能源業者，中間的合約量多了近百倍！台電也開了很多沙盒計畫，去全世界積極搶發電設備回來台灣，投資決策速度從10年縮短到3～5年。

曾文生指出，台電身為供電方，一定會滿足客戶的需求，過去台灣增加發電量，2024年天然氣基礎投資排全世界第3名，僅次於中國大陸、美國，2025年台灣排名第6，台電照對半導體與AIDC用電成長的掌握來投資，台灣現在是可以足以自給自應整個國內產業發展的用電需求。

他表示台灣還有分散式算力特點，在國外算力可能是整櫃整櫃、或者大型40MW/50MW 的 Data Center在啟動；但台灣很多企業習慣把機密留在地端，加上資訊設備技術足，台灣許多算力不是整櫃，而是分散在各個需要算力的地點。

但也因此，他認為「一旦算力需求爆發，要關心的將不再只是簡單的電源問題、發電廠的問題，它更重要的是電網是不是送得到的問題。 以及怎麼跟現有的再生能源、儲能設施互相作用，這就需要建立多元的商業模式與合約機制來解決。」

曾文生指出，台電已經把對電力的需求預測，逐步精緻化到跟每個特定的公司對話，把其年度的供電、用電需求都做一些統計，同時還把同一個產業類型不同的企業，比如半導體中的先進封裝、記憶體跟伺服器，研究彼此之間的比例關係、找到其中的相關性，算出了一定比例，不斷推算以確定自己估算的用電是不是精準。

他表示，台電也希望打造一個溝通平台，讓需求跟供應方彼此串連，一起討論未來電力市場的新秩序建立。

而對於台積電包電廠傳言，台電發言人黃美蓮指出，台電會持續跟高科技業溝通，現在跟台積電處於概念討論，並不會把未來供電責任丟給廠商，且台電今年會有 520 萬千瓦機組電力上線，2035 年也將有 26GW 機組上線，整體供電穩定。

北台灣AI DC找上台塑 盼進駐廠區

而AI資料中心在台灣持續擴張，但面臨電力不足問題，尤其北台灣一直有5MW限制，台塑新智能日前才宣布與創曦資訊簽署合作意向書，以台塑企業麥寮工業園區作為首波合作場域，共同建置AI資料中心，雙方並規劃成立CSP（Cloud Service Provider，雲端服務供應商）合資公司，承接AIDC營運與算力服務。

對此，台塑新智能總經理劉慧啟12日指出，台電在北部能提供的電力非常有限，但台塑在雲林麥寮、宜蘭龍德、嘉義新港、高雄仁武等廠區均有低碳汽電共生廠，且投入逾1,000億元推動「燃煤轉天然氣」發電，擁有100MW等級多餘電力可供調配。

另外，台塑在麥寮等地擁有自有汽電共生電廠，具備100MW等級的餘裕電力，且為自發自用，可直接提供給有意在台設立AI Data Center的國際CSP大廠，劉慧啟表示，近期已有不少業者主動洽談，希望將AI Data Center設在台塑廠區內，「只要能幫忙，我們就把AI Data Center留在台灣！」他說。