中華電信推「防詐守衛」服務 非用戶也能下載用

中華電信（2412）12日推出「防詐守衛」App服務，提供不明來電、詐騙簡訊、釣魚網址等防護功能，提醒民眾提高警覺降低受騙風險。「防詐守衛」由中華電信研究院開發，透過AI辨識技術、用戶回饋機制及領先的電信網路防護經驗，即時辨識高風險內容，從被動攔截提升至主動防護，提供民眾全方位的智慧防護網。

「防詐守衛」整合具詐騙威脅的風險資料，透過電話號碼及網址信譽分析、品牌仿冒辨識、OCR文字辨識及AI語意分析等核心技術，有效降低民眾被詐風險。來電防護可自動辨識來電者身分，封鎖高風險號碼與騷擾電話；簡訊辨識、過濾則透過自動偵測標註風險內容，並分類廣告及詐騙簡訊；網路防護結合網頁過濾、偽訊號偵測，於瀏覽網頁時提供具VPN層級的防護，阻擋高風險網站，滿足各種資安需求。

根據警政署165打詐儀錶板統計，2025年台灣詐騙財損金額逾893億元，受理案件達16.2萬件，其中以網路購物、假投資網站及網路交友為主要類型；此外，詐騙集團架設釣魚網站及利用AI自動化生成訊息與影片，亦讓詐騙威脅達到前所未有的規模。

「防詐守衛」為中華電信繼防駭守門員、色情守門員及上網時間管理等網路型資安服務。中華電信宣布，為提高全民防詐意識，不限中華電信行動客戶，下載「防詐守衛」可免費使用來電辨識、來電過濾、來電黑名單、簡訊過濾、簡訊內容偵測、偽訊號偵測及詐騙查證等七大功能。