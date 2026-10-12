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大東電旗下東電綠能攜手鴻海 強攻表後儲能市場

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

大東電（1623）旗下的關係企業東電綠能12日與鴻海精密工業（2317）、盛達集團旗下盛齊綠能與晟瑞科技，以及利佳興業正式簽署合作協議，共同開發以國產電芯為核心的表後儲能方案。

東電綠能表示，企業導入儲能的需求日益多元，除了用電管理與系統效能，部分客戶也希望採用國產電芯，配合相關補助政策及應用規劃。

東電綠能表示，既有儲能業務採用CATL方案，未來也將持續推廣CATL產品，依客戶需求提供合適的系統配置。此次投入國產電芯合作，是在既有產品與服務基礎上增加選擇，讓有國產電芯需求的客戶，也能取得完整的設備、工程與維運服務。

東電綠能表示，希望透過這次合作，把服務企業客戶所累積的經驗，帶入台灣電芯的應用發展。對客戶而言，選用國產電芯之後，仍需要有人協助完成場域評估、設備配置、安全設計、系統控制及後續維護。因此，合作團隊將同步建立產品與服務能力，讓國產電芯從核心零組件，發展成真正能在企業現場使用的儲能解決方案。

東電綠能表示，期望透過更完整的方案選擇，回應不同客戶的儲能需求，同時為國產電芯建立實際應用機會。合作團隊也將持續精進電池、電力轉換、能源管理與系統整合能力，並邀請儲能同業結合自身技術及服務優勢，共同拓展國產電芯的應用，推動台灣儲能產業朝自主化、規模化與產業化發展。

鴻海 綠能 市場 用電

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