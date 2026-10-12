中光電10億元出售南科二廠予緯創 估獲利5億元

鴻海（2317）前輪值CEO，同時擔任園區營運長暨AI軟體事業群負責人楊秋瑾（Kathy Yang）再次獲《財星》（Fortune）雜誌評選為「亞洲最具影響力女性」（Most Powerful Women Asia 2026），也是連續第二年入榜。身為全球最大電子製造服務商暨AI伺服器供應商的重要領導者之一，楊秋瑾的職責正位於工業生產與AI的交會點。

2026-10-12 17:59