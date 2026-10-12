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中光電10億元出售南科二廠予緯創 估獲利5億元
中光電投控（3718）12日代子公司中強光電公告，董事會決議出售南科二廠建物及附屬設施，以10億元售予緯創（3231），估處分利益約5億元。中光電投控表示，這項交易估計最遲明年首季完成入帳認列。
中光電的南科二廠，位於台南市新市區環西路一段6號。該廠原是生產投影機產品，後產品線全數移往南科一廠生產，因此決定出售閒置資產，建物面積共3萬4,904.52平方公尺（約為1萬0,558.61坪）。
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