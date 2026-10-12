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鴻海楊秋瑾連續兩年榮登《財星》「2026亞洲最具影響力女性」

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海前輪值CEO，同時擔任園區營運長暨AI軟體事業群負責人楊秋瑾。 鴻海／提供
鴻海前輪值CEO，同時擔任園區營運長暨AI軟體事業群負責人楊秋瑾。 鴻海／提供

鴻海（2317）前輪值CEO，同時擔任園區營運長暨AI軟體事業群負責人楊秋瑾（Kathy Yang）再次獲《財星》（Fortune）雜誌評選為「亞洲最具影響力女性」（Most Powerful Women Asia 2026），也是連續第二年入榜。身為全球最大電子製造服務商暨AI伺服器供應商的重要領導者之一，楊秋瑾的職責正位於工業生產與AI的交會點。

楊秋瑾現任鴻海全球園區營運長暨AI軟體事業群負責人，職責範疇涵蓋鴻海遍布24個國家、超過240個據點。而今年榜單中，科技業共有16位女性領導者入選，為入榜人數最多的產業，領先銀行業的14位。科技業的亮眼表現，反映出隨著數位平台、先進製造及其他科技驅動產業的規模與影響力持續擴大，科技在亞洲經濟中位居愈來愈核心的角色，也有愈來愈多女性站在這波轉型的最前線。

楊秋瑾表示：「女性領導者在AI工業革命中扮演重要角色。真正的挑戰不在於導入科技，而在於重新設計工作模式、投資人才技能再培訓，並協助我們全球的女性與男性人才與科技共同成長。」楊秋瑾的她指出：「五年後，最好的工廠不會只是自動化程度最高的工廠，而是人、AI與機器人能夠相輔相成、彼此成就的工廠。」

楊秋瑾今年稍早亦獲選為《財星》「2026全球商界最具影響力女性」（Most Powerful Women in Business 2026）。她的工作結合鴻海的全球製造規模、工程能力與營運實力，以及軟體、數據、運算基礎設施與AI。

楊秋瑾曾任鴻海輪值執行長，為鴻海首位擔任此職務的女性。任內她致力於在全球規模最大、結構最複雜的工業生產組織之一，強化全集團的執行力、跨事業協同與治理紀律。她目前亦兼任鴻海旗下重要事業，工業富聯（FII）董事，以及準時達（JUSDA）董事長暨執行長。

鴻海 女性 軟體

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