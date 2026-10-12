AI用電需求爆發 曾文生：台電須高度產業化

AI浪潮推升電力需求，台電營運模式也須跟著轉型。台電董事長曾文生12日表示，能源已成為半導體與人工智慧產業不可或缺的供應鏈，未來台電必須有一部分業務走向「高度產業化」，跟上科技產業的運轉邏輯，從過去由電力公司主導供電規劃，轉向供需雙方共同決策，以因應科技產業快速擴張的用電需求。

曾文生今日出席「台灣國際淨零永續展暨台灣國際智慧能源週」致詞時指出，從半導體製造、設備到AI算力，所有科技發展最終都需要電力支撐，能源已成為科技產業不可或缺的一環。

曾文生表示，台電過去只須確保供電充足，企業向台電申請用電、繳納電費，就能取得穩定電力；但隨科技產業發展、再生能源需求增加，台電須進一步了解企業關心的能源議題、財務操作及供應鏈合作模式。

他強調，未來能源供應涉及不同選項、組合與時程，不能再由供應端單獨決定，而須由供需雙方共同討論。例如企業需要更多的再生能源，或是選擇哪一年達成RE100，所需能源配置與投資規劃就截然不同，也將連動相關能源產業發展。

能源供應體系日益複雜，也使台電合作對象大幅增加。曾文生表示，過去台電面對不到十家IPP（民營電廠），如今隨著再生能源發展，須與數以百計的能源業者合作；需求端企業也開始關心綠電採購、再生能源調度，以及何時、何地需要新增供電。

科技產業投資決策速度加快，更使台電必須跟上腳步。曾文生指出，過去電力與電網相關投資可能以十年為規劃尺度，如今可能縮短至五年，甚至三年內就必須完成，台電須提前掌握企業設廠地點及用電時程，加速相關電力設備與電網投資。

針對外界關注AI及半導體用電需求，曾文生表示，在最重要的基礎能源投資，也就是天然氣基礎設施投資上，2024年全球排名第一是中國大陸，第二是美國，第三就是台灣；2025年台灣雖然排名變第六名，但依然在前十名之內。

曾文生說，台電已將用電預測精緻化至個別企業，並進一步分析不同製程與產業之間的用電關聯，持續提高預測準確度。依目前掌握的供電資源及既定建設進度，台電有能力支應整個國內產業規劃中的發展用電需求。

不過，曾文生提醒，真正難以掌握的是AI應用端可能出現的爆發性成長。除了大型雲端服務供應商（CSP）及AI資料中心（AIDC），台灣許多企業也可能基於資料安全及營運需求，將算力設備留在地端，形成分散在各地的用電需求。

曾文生強調，算力的需求一旦爆發，可能用電會成長更快，屆時要關心的不只是電廠發電量夠不夠，更重要的是電網能否承受新增負載，以及如何與既有再生能源設施整合調度。台電須與科技及能源業者建立更緊密的合作機制，共同因應新一波能源需求。