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台荷資安合作深化 數產署促成深化認驗證與產業技術合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

延續台荷資安交流友好基礎，數位發展部數位產業署（簡稱數產署）林俊秀署長於本(115)年10月5日至8日再度率團赴荷，偕同後量子資安產業聯盟李維斌召集人、工業技術研究院（簡稱工研院）、資訊工業策進會(簡稱資策會)及6家台灣資安業者，參與海牙資安周（Cybersecurity Week）與歐洲最具影響力的資安展會「ONE Conference」。此行促成晶片資安認驗證合作備忘錄及推動產業合作策略協議簽署，更透過跨國高階對話與產業媒合，確立荷蘭作為台灣資安產業進軍歐洲的戰略樞紐。

在數產署長林俊秀及駐荷蘭代表田中光大使共同見證下，資策會與荷蘭國際權威資安認驗證機構TrustCB簽署晶片安全合作備忘錄（MOU），建立台灣晶片安全標準（Security Standards for ICT Product Supply Chains，SSIPS）與國際SESIP（Security Evaluation Standard for IoT Platforms）認證的跨國試辦合作框架。雙方將優先選定SSIPS案件，自SESIP Level 1展開試辦，探討SSIPS評估成果重用（reuse）於SESIP認證的可行性，逐步建立技術協調及驗證銜接模式，為台灣晶片產品接軌國際認證奠定基礎，未來可望降低台灣晶片產品取得國際認證的門檻及成本。

代表團今年再次成功爭取於ONE Conference周邊活動（side event）舉辦台荷產業資安論壇。會中，工研院與荷蘭應用科學研究組織（TNO）於數產署林俊秀署長及荷蘭資安三角洲（HSD）總監Joris den Bruinen共同見證下簽署策略合作協議，延續近年交流基礎，促進台荷企業的媒合、技術交流與共同研發，並探索支持資源的銜接機會。

論壇由東擎科技、振生半導體、來毅數位科技、熵碼科技、群暉科技及匯智安全科技等6家台灣業者，與恩智浦半導體（NXP）、TNO、是德科技（Keysight）及國際標準組織GlobalPlatform生態系委員會主席等國際代表進行專題座談，聚焦晶片安全與安全設計原則，以及邊緣AI的可信賴硬體與安全部署。現場亦有荷蘭國鐵資安長等多位國際嘉賓參與交流，深化跨國產業鏈結。

為探索長期合作方向，訪團與荷蘭數位產業推動組織（Digital Holland）、海牙市政府及北布拉邦省發展機構（BOM），就建立常態化的「台荷資安及數位產業創新合作機制」交換意見，獲荷方正面回應，未來將透過窗口持續探討需求議題、產業媒合、研發支持及場域驗證等資源的銜接方向。

訪團亦與艾司摩爾（ASML）代表會面，交流半導體設備及供應鏈資安議題，並參訪NXP總部及Keysight位於荷蘭Delft的裝置安全實驗室（Device Security Lab，原Riscure），聚焦晶片硬體安全、後量子密碼（PQC）及前瞻資安檢測技術。另透過一對一媒合活動，協助台灣業者鏈結荷蘭潛在合作夥伴。

歷年荷蘭拓銷已協助來毅數位科技於海牙設立子公司，而台灣圖靈鏈（Turing Space）將歐洲總部設於海牙，後續將以荷蘭為樞紐拓展歐洲市場。未來數產署將持續深化台荷資安生態系之跨國合作，攜手提升台灣資安品牌之國際能見度與產業核心競爭力。

資安 數位發展部 數位 晶片 資策會

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