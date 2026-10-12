詹文男X賴永祥 當無人機飛向國際 台灣的隱形冠軍準備好了嗎？

在地緣政治、非紅供應鏈與AI加速交會下，無人載具已不只是國防議題，更是帶動精密製造、材料、動力系統與智慧服務升級的新產業賽局。數位轉型學院院長詹文男日前於《大師543》專訪金屬工業研究發展中心執行長賴永祥，從離岸風電維運、無人機與無人艇，談到台灣如何建立信賴供應鏈與國際市場能力。

詹文男指出，台灣近年由半導體與AI帶動的科技產業表現亮眼，但傳統製造業仍面臨中國低價競爭與供應鏈重組壓力。無人載具正提供新的轉型入口：它既是國安與國防需求的一環，也可結合能源維運、智慧農漁、災害應變與物流運輸，讓既有製造能量升級為具系統價值的信賴解決方案。

賴永祥表示，金屬中心1963年成立，長期協助南部金屬產業落地與技術升級，已從熔煉、鑄造、焊接、鍛造與精密加工，延伸至醫療器材、海洋科技、離岸風電與無人載具。目前約有1,200名研發人員，持續協助產業高值化。

金屬中心投入無人載具，最初來自離岸風機維運需求。風機高度可達百公尺，過去巡檢仰賴人員攀爬，風險極高；無人機可檢視葉片與風機狀態，無人艇與無人船則可觀察海上底座、海流與電纜。

應用也不止於風電。金屬中心已將無人機延伸至遠洋漁業，協助漁場觀測與魚群探測。賴永祥認為，無人載具未來也可用於電力巡檢、海洋探測、山難搜救、災害應變與偏鄉物資運送，形成平戰轉換的韌性基礎。

台灣的機會在於精密機械、精密製造、ICT與AI基礎。馬達、電池、飛控、引擎、軸承與輕量化材料等領域，蘊藏不少隱形冠軍；隨著長航程與高速無人機需求上升，二行程與噴射引擎、陶瓷軸承等都是可切入的關鍵環節。

但賴永祥提醒，有零組件基礎不等於已具備完整競爭力。無人載具對酬載、推力、重量與可靠度要求更高，不能只把既有產品放大，而須持續研發。台灣過去強於零組件，在整機設計、飛控與系統整合上仍需補強；未來必須同時發展民用與國防應用，才能從供應零件走向提供可信賴的完整解決方案。

金屬中心未來將扮演兩項角色：一是協助業者對接國際市場，結合快速量產、客製化製造與精密加工能力，回應可信賴供應鏈需求；二是透過材料輕量化、檢測驗證與技術輔導補足缺口。同時搭建平台，媒合政府、需求端、供應商與研發資源，協助中小企業找到市場與合作夥伴。無人載具將成為台灣傳統產業轉型與國際對接的新引擎。

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