數產署率團赴荷參與資安展會 深化認證與產業合作

數發部數產署今天表示，日前率團赴荷蘭參與海牙資安週（Cybersecurity Week）與歐洲最具影響力的資安展會ONE Conference，促成晶片資安認驗證合作備忘錄及推動產業合作策略協議簽署，並透過跨國高階對話與產業媒合，協助台灣業者拓展歐洲市場。

數產署發布新聞稿表示，數產署長林俊秀於5日至8日率團赴荷，偕同後量子資安產業聯盟召集人李維斌、工業技術研究院、資訊工業策進會與6家台灣資安業者，參與海牙資安週與資安展會ONEConference。

數產署指出，在林俊秀及駐荷蘭代表田中光共同見證下，資策會與荷蘭國際權威資安認驗證機構TrustCB簽署晶片安全合作備忘錄（MOU），建立台灣晶片安全標準（SSIPS）與國際SESIP認證的跨國試辦合作框架。

數產署說明，雙方將優先選定SSIPS案件，自SESIPLevel 1展開試辦，探討SSIPS評估成果重用於SESIP認證的可行性，逐步建立技術協調及驗證銜接模式，為台灣晶片產品接軌國際認證奠定基礎，未來可望降低台灣晶片產品取得國際認證的門檻及成本。

數產署表示，代表團今年再次成功爭取於ONEConference周邊活動舉辦台荷產業資安論壇，工研院與荷蘭應用科學研究組織（TNO）於會中簽署策略合作協議，延續近年交流基礎，促進台荷企業媒合、技術交流與共同研發，並探索支持資源的銜接機會。

數產署指出，東擎科技、振生半導體、來毅數位科技、熵碼科技、群暉科技及匯智安全科技等6家台灣業者，與恩智浦半導體（NXP）、TNO、是德科技（Keysight）等國際代表進行專題座談，聚焦晶片安全與安全設計原則，以及邊緣AI的可信賴硬體與安全部署，現場也有荷蘭國鐵資安長等多位國際嘉賓參與交流，深化跨國產業鏈結。

數產署表示，為探索長期合作方向，訪團與荷蘭數位產業推動組織、海牙市政府及北布拉邦省發展機構（BOM），就建立常態化的「台荷資安及數位產業創新合作機制」交換意見，獲荷方正面回應，未來將透過窗口持續探討需求議題、產業媒合、研發支持及場域驗證等資源的銜接方向。

數產署指出，訪團也與艾司摩爾（ASML）代表會面，交流半導體設備及供應鏈資安議題，並參訪NXP總部及Keysight位於荷蘭Delft的裝置安全實驗室，聚焦晶片硬體安全、後量子密碼（PQC）及前瞻資安檢測技術。另外，透過一對一媒合活動，協助台灣業者鏈結荷蘭潛在合作夥伴。

數產署表示，歷年荷蘭拓銷已協助來毅數位科技於海牙設立子公司，而台灣圖靈鏈（Turing Space）將歐洲總部設於海牙，後續將以荷蘭為樞紐拓展歐洲市場。未來將持續深化台荷資安生態系的跨國合作，提升台灣資安品牌的國際能見度與產業核心競爭力。