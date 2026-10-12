盛新擴大SiC布局 攻AI、先進封裝與高功率應用市場

由第一金證券主辦，專注於第三代半導體碳化矽（SiC）晶錠及基板研發製造的盛新（6930）材料，預計於2026年10月15日登錄興櫃。

盛新材料成立於2020年，主要聚焦第三代半導體上游SiC晶錠及基板的研發、製造與銷售，產品涵蓋N型導電型SiC晶錠及基板，以及半絕緣型（SI型）SiC基板。其中，N型導電型產品目前已跨入8吋規格，主要應用於電動車、電源供應器、鐵路運輸及太陽能逆變器等高功率電子領域；SI型產品則涵蓋4吋、6吋及8吋規格，應用於高頻、高功率元件及5G通訊等市場。

在技術布局方面，盛新材料長期投入SiC長晶、切割及研磨等先進製程技術，並結合廣運集團設備研發能力，自主掌握長晶設備與製程整合，持續提升晶體品質、良率及生產穩定度。目前盛新材料已建置65台長晶爐，並具備導電型及半絕緣型SiC產品的生產能力。

產品規格方面，盛新材料N型導電型SiC產品已跨入8吋主流規格，目前已可量產6吋及8吋導電型與半絕緣型SiC晶錠及基板，產品逐步進入穩定供貨階段，隨著客戶產品驗證陸續完成，2026年出貨量持續增加。

除既有功率元件市場外，盛新材料亦積極布局AI及新興應用。隨著AI晶片運算效能提升，資料中心對高效率電力系統及散熱技術的需求增加，SiC材料應用領域逐步由傳統功率電子延伸至AI資料中心、先進封裝及散熱市場；此外，SI型SiC材料亦可應用於RF通訊、5G / 6G及高頻電子等領域，擴大公司產品未來的市場應用範圍。

在營運表現方面，盛新材料2025年全年營收3,388萬元，較2024年成長6.73%；2026年營運規模明顯擴大，上半年營收達3,695萬元，已超越2025年全年營收，較2025年同期1,469萬元成長151.48%。截至2026年8月，累計營收進一步達4,936萬元，年增149.58%，顯示隨客戶驗證及產品出貨逐步放量，營收規模持續擴張。

展望未來，盛新材料將持續深化N型導電型及SI型半絕緣型產品布局，並推進12吋SiC晶體及大尺寸材料技術開發，同時拓展AI資料中心、先進封裝、RF通訊、5G / 6G、電動車、再生能源及高功率電子等應用市場。透過自主長晶技術、設備整合能力及台灣在地供應鏈優勢，持續提升產品品質與供貨穩定性，並配合客戶驗證進度擴大出貨，強化台灣SiC關鍵材料供應能力。