陳立武：算力短缺將延續至2029年 AI 帶來的影響超越網際網路

星展銀行12日在新加坡舉辦首屆「亞洲未來前瞻論壇」，聚焦AI時代的領導力、投資機會及企業組織轉型。英特爾（Intel）執行長陳立武與博通總裁暨執行長陳福陽，在星展集團執行總裁陳淑珊主持下，針對「下一個兆美元的AI商機將從何而來？」展開對談。陳立武指出，AI基礎設施至關重要，未來幾年運算資源可能持續供不應求，短缺情況甚至可能延續至2029年。這波供需失衡主要來自AI模型需求呈指數級成長，以及將AI模型導入不同產業所涉及的複雜性。

陳立武強調，AI帶來的影響可能超越網際網路。透過自動化處理日常繁瑣工作、提升預測能力，AI不僅能改善人們的日常生活，也能提高職場效率。

陳立武指出，AI產業需求依然強勁，但下一階段的成長關鍵，不只是持續擴充GPU，而是提升運算資源使用效率，整合CPU、GPU、專用加速器及量子運算，並加速軟體與人才布局。

陳立武表示，企業近年快速建置AI基礎設施，但為因應尖峰運算需求，部分GPU與CPU在非尖峰時段未能充分利用。如何透過虛擬化等技術提高設備使用率，將是推動產業持續成長的重要課題。未來運算架構也不會由單一晶片主導，而是依照不同工作流程，組合CPU、GPU及各類加速器，甚至納入量子處理器，形成整合性的運算解決方案。

談到量子運算投資，陳立武表示，企業經營必須同時考量短、中、長期發展，在新技術尚未成熟前就提早布局。他在出任英特爾執行長前，便已投資部分量子運算新創公司。隨著錯誤校正技術逐步發展，量子運算在藥物探索、化學研究及新材料開發等領域，也開始出現實際應用機會。他預期，未來三至五年，量子運算有機會進入主流應用，但不會孤立發展，而是與其他運算技術相互整合。

除了硬體，陳立武也看好軟體及完整技術堆疊的價值。他指出，軟體是提升基礎設施效率的重要推手，企業應尋找適合的軟體合作夥伴，整合硬體、軟體與服務，提供更完整的解決方案。隨著軟體公司估值回落，市場也可能出現值得關注的投資與整合機會。

不過，AI產業能否持續成長，仍須觀察成本控制與企業實際採用情況。陳立武指出，企業導入AI時，若未妥善管理Token使用量，運算成本可能快速攀升。相較之下，中國大陸部分AI模型的Token成本較低，且企業採用速度加快；DeepSeek、Kimi及GLM等模型，也顯示不同技術路線正逐步縮小效能差距。

陳立武是開源模式的支持者，認為開源有助推動效率提升，市場應透過實際應用檢驗不同模型的效能與成本，讓企業依照自身需求選擇合適方案。他也提醒，AI產業仍需要大量專業人才，整體產業至少需要約15萬名工程師，人才招募與培育將是未來發展的重要支柱。

對於AI熱潮是否過熱，陳立武則強調，領導者應保持謙卑，專注於能夠掌控的事情，而非試圖預測所有結果。他分享，自己初任執行長時曾擔心決策犯錯，友人告訴他，只要約七成決策正確，就已具備擔任執行長的條件。這句話讓我有信心繼續做好工作、果斷做出決策，而不是因為害怕犯錯就裹足不前。