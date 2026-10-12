陳立武、陳福陽：不能只有「賣鏟子」的賺錢 應用須創造價值

AI持續推升半導體產業成長。英特爾執行長陳立武今天表示，未來兩、三年看不到AI需求明顯放緩，半導體產業過去被視為一兆美元市場，如今市場開始討論兩兆、三兆美元的可能性。不過，需求快速擴張仍面臨供應限制，博通執行長陳福陽則指出，資金可能成為最大的瓶頸。

星展集團今天舉辦亞洲前瞻峰會，陳立武與陳福陽參與「下一個兆元級AI增長來自何方？」對談，由星展集團執行總裁陳淑珊主持，探討算力需求、產業限制，以及AI如何創造新的商業價值。

陳立武認為，AI帶來的影響可能超越網際網路。網路讓人們享受互聯互通，AI則能透過代理協助處理工作，讓人們更有效率，並藉由分析更多資料改善預測，進一步改變職場與產業運作。

他指出，第一波模型訓練已展現效益，接下來推論、代理式AI及實體AI，也將帶動新需求，對整體產業產生重大影響。未來兩、三年看不到明顯放緩，但AI發展速度太快，供應鏈能否跟上，將影響擴張步調。

陳立武表示，目前需要關注記憶體短缺、載板供應及電力問題，而業者正努力取得所需資源。隨著半導體產業成長，工程人才需求也增加，需要吸引更多年輕人投入，支應下一階段發展。

陳福陽則指出，資金可能是AI持續擴張的最大限制。隨著基礎設施投資規模增加，除了取得硬體與相關供應，能否獲得足夠資金，也將影響產業成長。

談到新增價值來源，兩人在對談中都強調，不能只有晶片、記憶體等「賣鏟子」的硬體供應商獲利，模型與應用端也必須創造實際效益。企業應透過AI提升效率、重新設計工作流程及發展新商業模式，做出投資回報，才能支撐長期投資。

陳淑珊也表示，星展正重新檢視工作流程，運用AI思考如何根本改變銀行業務。她並追問，當企業逐步學會優化運算、控制使用成本，AI支出能否持續；對談也將焦點從硬體需求，延伸至企業如何把技術轉化為商業成果。