寬量國際看好台灣中小「QIC AI 500」5年市值成長5倍

寬量國際（QIC）今日指出，受惠於美系M9巨頭與AI獨立基礎建設商至2030年龐大資本支出，以及AI強權中唯一強勁淨現金部位的台灣前50大AI龍頭企業（T50）推動供應鏈在地化雙利多效應，看好500家台灣中小AI公司「QIC AI 500」市值於2030年成長5倍，來到2.7兆美元，成為最大贏家。

寬量國際「第20屆QIC CEO WEEK」投資論壇明天起在香港舉行，向全球資本市場介紹「QIC AI 500」論述，除了10月13至14日實體論壇外，線上論壇則從10月20日起接續登場，共計34家頂尖台灣企業將與全球機構投資人展開深度對談，國家級新創品牌Startup Island TAIWAN則為贊助夥伴。

第20屆QIC CEO WEEK參與企業包括34家上市櫃、Pre-IPO與新創產業領袖，吸引超過100位橫跨國際創投、家族辦公室與頂尖機構投資人參加，與會國際機構投資人管理總資產超過20兆美元。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，AI產業自2023年起已改變台灣資本市場樣貌，有20家20億美元以下的小型股，如川湖、穎崴、台光電，以不到4年時間成為超過百億美元市值及全球AI供應鏈的T50企業，相信在M9資本支出效應帶動下，2030年會有更多T50公司來自目前的QIC AI 500。

根據寬量國際預估，2026至2030年間M9（Microsoft、Amazon、Google、Meta、Oracle、SpaceX、Tesla、NVIDIA與Apple）以及AI獨立基礎建設商將投入高達6.5兆美元AI資本支出，年複合成長率（CAGR）高達35%，帶動T50企業AI相關營收自2025年1,793億美元成長至2030年的2.15兆美元，CAGR高達64%。

值得注意的是，台灣T50企業總現金部位2026年上半年已來到6.8兆元，年底前更有望突破10兆元大關，其淨現金部位亦創下1.6兆元歷史新高，在供應鏈持續在地化帶動下，QIC AI500必成為全球超大型AI公司主導資本狂潮下，未來受益的中小型企業。

根據寬量國際團隊針對台灣「QIC AI 500」進行的原創研究架構，在深入檢視台灣T50以外共計2,289家上市櫃及興櫃中小市值企業過去12個季度公開財報、法說會與公開資訊後，嚴選出500家實質受惠於AI浪潮的「QIC AI 500」明日之星，其中包含69家市值介於20至100億美元的中型股、227家市值介於3至20億美元的小型股，以及204家市值小於3億美元的微型股。

寬量國際預估「QIC AI 500」企業總營收將以18%的CAGR速度成長至2030年的6,650億美元，以「QIC AI 500」企業過去3年平均3.8倍的市值營收比(P/S)計算，「QIC AI 500」企業總市值預計將從目前4,880億美元成長5倍，於2030年達到2.66兆美元。