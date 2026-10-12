快訊

誰在賣？台股僅小跌11點 三大法人卻賣超593億元

女警遭判刑12年否認貪汙 認了「情感交流」替男友盜查個資

寬量國際看好台灣中小「QIC AI 500」5年市值成長5倍

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
寬量國際決策團隊今日發布調查報告，看好台灣中小「QIC AI 500」5年市值成長5倍。圖中為寬量國際創辦人暨執行長李鴻基。記者簡永祥／攝影
寬量國際決策團隊今日發布調查報告，看好台灣中小「QIC AI 500」5年市值成長5倍。圖中為寬量國際創辦人暨執行長李鴻基。記者簡永祥／攝影

寬量國際（QIC）今日指出，受惠於美系M9巨頭與AI獨立基礎建設商至2030年龐大資本支出，以及AI強權中唯一強勁淨現金部位的台灣前50大AI龍頭企業（T50）推動供應鏈在地化雙利多效應，看好500家台灣中小AI公司「QIC AI 500」市值於2030年成長5倍，來到2.7兆美元，成為最大贏家。

寬量國際「第20屆QIC CEO WEEK」投資論壇明天起在香港舉行，向全球資本市場介紹「QIC AI 500」論述，除了10月13至14日實體論壇外，線上論壇則從10月20日起接續登場，共計34家頂尖台灣企業將與全球機構投資人展開深度對談，國家級新創品牌Startup Island TAIWAN則為贊助夥伴。

第20屆QIC CEO WEEK參與企業包括34家上市櫃、Pre-IPO與新創產業領袖，吸引超過100位橫跨國際創投、家族辦公室與頂尖機構投資人參加，與會國際機構投資人管理總資產超過20兆美元。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，AI產業自2023年起已改變台灣資本市場樣貌，有20家20億美元以下的小型股，如川湖、穎崴、台光電，以不到4年時間成為超過百億美元市值及全球AI供應鏈的T50企業，相信在M9資本支出效應帶動下，2030年會有更多T50公司來自目前的QIC AI 500。

根據寬量國際預估，2026至2030年間M9（Microsoft、Amazon、Google、Meta、Oracle、SpaceX、Tesla、NVIDIA與Apple）以及AI獨立基礎建設商將投入高達6.5兆美元AI資本支出，年複合成長率（CAGR）高達35%，帶動T50企業AI相關營收自2025年1,793億美元成長至2030年的2.15兆美元，CAGR高達64%。

值得注意的是，台灣T50企業總現金部位2026年上半年已來到6.8兆元，年底前更有望突破10兆元大關，其淨現金部位亦創下1.6兆元歷史新高，在供應鏈持續在地化帶動下，QIC AI500必成為全球超大型AI公司主導資本狂潮下，未來受益的中小型企業。

根據寬量國際團隊針對台灣「QIC AI 500」進行的原創研究架構，在深入檢視台灣T50以外共計2,289家上市櫃及興櫃中小市值企業過去12個季度公開財報、法說會與公開資訊後，嚴選出500家實質受惠於AI浪潮的「QIC AI 500」明日之星，其中包含69家市值介於20至100億美元的中型股、227家市值介於3至20億美元的小型股，以及204家市值小於3億美元的微型股。

寬量國際預估「QIC AI 500」企業總營收將以18%的CAGR速度成長至2030年的6,650億美元，以「QIC AI 500」企業過去3年平均3.8倍的市值營收比(P/S)計算，「QIC AI 500」企業總市值預計將從目前4,880億美元成長5倍，於2030年達到2.66兆美元。

資本市場 市值 香港

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中小股ETF績效「來電」 經理人：多家電子業是AI隱形冠軍

AI大爆發！台灣今年出口將追過日韓、超香港 有望晉升全球第五大出口國

美明年AI支出將達GDP的5% SemiAnalysis預測金額逼近2兆美元

AI商機從大廠向外擴散　復華投信解析下一批台股新星

相關新聞

Network X 2026將登場 啓碁秀AI創新應用5G FWA、XGSPON與Wi-Fi 8

全球網通解決方案領導廠商啓碁科技（6285）前進Network X 2026，將以AI創新與次世代網路技術為主軸，展示涵蓋5G FWA、XGSPON與Wi-Fi 8等關鍵技術的多線路連網解決方案，及最新AI加值應用軟體。

南亞科總座李培瑛：屏東設廠無政治考量 關鍵是最快滿足客戶交貨

南亞科總經理李培瑛今日針對屏東3D IC先進封裝廠選址是否涉及政治考量時，明確指出屏東科學園區是經全台評估後，能最快滿足客戶需求的地點。

南亞科屏東廠規畫出爐 主攻3D IC先進封測廠 AI營收占比明年衝四成

南亞科（2408）今日公布屏東科學園區投資新廠藍圖。南亞科總經理李培瑛表示，公司規劃在屏東科學園區自行投資興建3D IC先進封裝測試廠，導入晶圓堆疊及晶圓對晶圓鍵合（Wafer-to-Wafer Bonding）技術，預計2028年下半年啟動裝機。南亞科目前AI相關應用營收占比已超過20%，預期2027年至2029年將逐年提升。

AI產業發展改變供電機制 曾文生：台電要與廠商更密切合作

台灣國際淨零永續展將開展，探索台灣產業邁向低碳未來的可能性，台電董事長曾文生表示，未來供電有很多選項、組合與時程都不再是供應方決定，而是供應雙方協調並做出決策，因此一定要與產業密切合作。

東電綠能與鴻海、盛達集團及利佳興業打造在地方案 明年上半年出貨

為迎合國產電池芯受到政府補貼的需求，東電綠能今日與鴻海精密、盛達集團旗下盛齊綠能與晟瑞科技，以及利佳興業股份有限公司簽署合作協議，共同開發以國產電芯為核心的表後儲能方案，預計2027年上半年量產供貨，朝100MWh（百萬小時）建置目標邁進。

機器人商機怎麼搶？ KPMG 點出台廠四大突破口

全球機器人產業正從技術測試走向規模化應用，台灣業者如何搶進商機？KPMG安侯建業12日發布《機器人產業洞察特刊》指出，台灣具備半導體、資通訊與精密製造基礎，若能整合AI、關鍵零組件及實際應用需求，有望掌握新一波產業升級機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。