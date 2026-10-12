佳世達集團、明泰進軍2026 OCP 展1.6T水冷交換機

佳世達（2352）集團及旗下明泰科技（3380）將前進2026 OCP Global Summit全球峰會，打造1.6T水冷交換機，並結合其陽科技（3564）的AI資料中心伺服器及佺璟科技的高效散熱系統，呈現涵蓋運算、網路與散熱的ORV3機架整合方案。

2026 OCP Global Summit全球峰會將於2026年10月12日至15日在美國加州聖荷西舉行，今年佳世達集團與明泰以「AI Infrastructure ORV3 OCP Rack Solutions」為主題，呼應集團四大AI業務範疇「AI基礎設施」，展出64埠2OU 1.6T AI資料中心乙太網路交換機。

面對AI算力持續擴張，資料中心的挑戰已從單一設備的運算能力，延伸至大量運算節點間的資料交換效率，以及高密度部署帶來的散熱與維運壓力。明泰表示，此次以1.6T高速網路、直接水冷與模組化架構為核心，回應全球AI資料中心對高頻寬、低延遲與能源效率的需求，協助客戶突破網路傳輸瓶頸，同時兼顧系統擴充彈性與營運效率，展現次世代AI基礎設施的研發與系統整合實力。

佳世達集團同時展現AI基礎設施系統整合能力，結合明泰科技的高速交換機、其陽科技的AI資料中心伺服器及佺璟科技的散熱解決方案，透過ORV3機架呈現運算、網路與散熱的整合能力，展現佳世達集團跨企業技術協作優勢，也讓客戶從機架層級評估高密度AI基礎設施的部署方式。

佳世達集團明泰強調持續深化高速交換、水冷散熱及開放網路平台的整合能力，從產品設計到製造提供完整支援。未來將持續以高效能、開放架構與能源效率為發展方向，協助全球客戶建構具擴充彈性與永續價值的AI資料中心。

明泰64埠2OU 1.6T交換機搭載Broadcom TH6網路交換晶片，具備102.4Tbps交換容量及每埠1.6Tbps連結能力，支援AI資料中心Scale-up（機櫃內與加速器互連）與Scale-out（機櫃間擴展後端網路）所需的高頻寬、低延遲網路。透過提升運算節點間的資料傳輸能力，回應大型AI工作負載對高速互連的需求，讓網路效能與算力成長同步推進。

在平台彈性方面，產品採用模組化CPU架構，可依客戶需求配置AMD或Intel平台，並支援SONiC開放網路作業系統及BMC管理架構，提供客戶整合與開發資料中心網路應用的彈性，滿足不同部署環境與系統管理需求。

面對高效能交換晶片帶來的散熱需求，明泰導入DLC直接水冷技術，透過液體帶走關鍵元件熱量，並減少相關耗能與噪音。產品採用ORV3標準機架及模組化機構設計，水冷系統配置快拆接頭，提升設備整合與維護便利性。