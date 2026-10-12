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Network X 2026將登場 啓碁秀AI創新應用5G FWA、XGSPON與Wi-Fi 8

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
全球網通解決方案領導廠商啓碁科技前進Network X 2026。圖／啓碁科技提供
全球網通解決方案領導廠商啓碁科技前進Network X 2026。圖／啓碁科技提供

全球網通解決方案領導廠商啓碁科技（6285）前進Network X 2026，將以AI創新與次世代網路技術為主軸，展示涵蓋5G FWA、XGSPON與Wi-Fi 8等關鍵技術的多線路連網解決方案，及最新AI加值應用軟體。

Network X 2026是聚焦全球寬頻電信、AI網路生態系的指標性展會，將於10月13日至15日在奧地利維也納登場。

啓碁指出，旗下路由器、閘道器與訊號延伸器等產品導入Wi-Fi 8，並推出整合5G與Wi-Fi 8的FWA固定無線接取解決方案，串聯從廣域網路接取到終端無線連線的完整能力，滿足新世代高速寬頻與多元連網需求。

在AI加值應用服務方面，啓碁強調，將展示透過生命周期管理（LCM）的加值服務部署，支援prplOS及RDK-B等不同平台間互通與智慧家庭服務。此外，結合Wi-Fi Sensing與Matter IoT應用，在無需仰賴攝影機或穿戴裝置的情況下，即可偵測人員移動、活動行為，兼顧隱私保護與智慧家庭服務的便利性。

此外，啓碁將AI能力進一步延伸至終端，自主開發寬頻路由器AI引擎，可即時分析使用者網路狀態、智慧調配頻寬資源，確保各項應用穩定運作。本次亦將展示運行於prplOS的AI網路診斷修復解決方案，透過AI主動監測網路異常、辨識問題根因並提供自動化修復，提升網路管理與故障排除效率，協助客戶降低維運負擔，逐步邁向更智慧、自動化的網路營運。

從高速網路接取、跨平台協作到AI智慧維運與終端智慧應用，啓碁指出，深化軟硬體整合能力，將既有網通技術優勢延伸至AI加值服務；將持續串聯5G、Wi-Fi、Edge AI與開放式軟體平台，協助電信營運商及企業客戶提升網路營運效率與服務彈性，開拓智慧家庭及次世代網路應用更多可能。

5G 網通 維也納

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