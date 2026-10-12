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南亞科總座李培瑛：屏東設廠無政治考量 關鍵是最快滿足客戶交貨

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總座李培瑛今日主持法說會前記者會表示，屏東設廠沒有政治考量， 關鍵是能最快滿足客戶交貨。聯合報系資料照
南亞科總座李培瑛今日主持法說會前記者會表示，屏東設廠沒有政治考量， 關鍵是能最快滿足客戶交貨。聯合報系資料照

南亞科總經理李培瑛今日針對屏東3D IC先進封裝廠選址是否涉及政治考量時，明確指出屏東科學園區是經全台評估後，能最快滿足客戶需求的地點。

李培瑛表示，南亞科敲定選擇屏東科學園區設立3D IC先進封裝廠，選址完全沒有政治考量，最主要是因應客戶需求，希望能夠盡快提供DRAM相關產能。

李培瑛指出，南亞科先前已針對全台灣不同地點進行評估，結果發現屏東是能夠最快推進建廠計畫的地點，因此決定優先布局屏東科學園區。

他強調，屏東並非南亞科未來唯一的投資地點，公司也沒有排除繼續評估台灣其他地區設廠的可能性，後續仍將依據客戶需求及產能規畫決定。

南亞科屏東廠將以3D IC、晶圓對晶圓鍵合（Wafer-to-Wafer Bonding）及晶圓後段製程為主要發展方向，整合DRAM與先進封裝技術，以滿足客戶對客製化AI記憶體的需求。

這也進一步釐清，屏東廠並非傳統DRAM前段晶圓製造廠，而是以3D IC及晶圓後段整合技術為核心的先進封裝基地。先進製程生產仍集中林口5A廠，目前已備妥新廠七成人力，研發中心還是集中林口，研發大軍已逾千人。

南亞科 屏東 李培瑛

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