南亞科屏東廠規畫出爐 主攻3D IC先進封測廠 AI營收占比明年衝四成

南亞科（2408）今日公布屏東科學園區投資新廠藍圖。南亞科總經理李培瑛表示，公司規劃在屏東科學園區自行投資興建3D IC先進封裝測試廠，導入晶圓堆疊及晶圓對晶圓鍵合（Wafer-to-Wafer Bonding）技術，預計2028年下半年啟動裝機。南亞科目前AI相關應用營收占比已超過20%，預期2027年至2029年將逐年提升。

李培瑛表示，DRAM市場供需持續緊俏，第4季平均售價（ASP）仍有上漲空間，毛利率有機會再創高峰。

李培瑛指出，南亞科屏東新廠將以3D IC及晶圓對晶圓鍵合為主要發展方向，鎖定AI帶動的高容量、高頻寬及客製化記憶體需求。現階段規劃完全由南亞科自行出資，並非與其他業者合資，投資規模將依客戶需求逐步規畫。

屏東廠初期資本支出將以廠房營建為主，後續再投入生產設備，整體投資金額尚未定案，但預期低於林口5A新晶圓廠。人力布局方面，研發工作初期將集中在林口及新北地區，屏東廠則以生產製造為主，配置製程與設備工程師，並提前展開人才招募及培訓。

南亞科積極投入先進封裝，主要看準AI運算架構快速演進，記憶體需求已不再侷限於傳統標準規格。李培瑛表示，AI基礎設施涵蓋伺服器、網路、儲存及系統管理等領域，相關營收占比目前已突破20%，隨著AI應用持續擴大，預期未來三年將進一步提高。

在客製化DRAM方面，李培瑛透露，目前產品開發及客戶驗證進展順利，已開始小量交貨，雖然出貨規模仍不大，但應用範圍可涵蓋雲端AI與終端AI，未來將依客戶需求調整產品設計與製程。

他強調，客製化DRAM需求確實有增加趨勢，例如部分客戶希望提高頻寬，或針對特定應用調整記憶體規格，但這不代表客製化產品將全面取代標準型DRAM。包括DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5及HBM等標準化產品，未來仍將占據市場主要地位，客製化產品則提供另一項成長動能。

除了屏東先進封裝廠，南亞科林口5A新廠也將加速推進。李培瑛指出，林口新廠包含營建、廠務及設備的總投資金額接近4800億元，預計2027年第一季開始裝機，2028年底月投片量達3萬片，2030年底有機會提高至5萬片。

隨著新廠進入設備投資高峰，南亞科2027年資本支出預期將進一步上調。不過，李培瑛表示，公司目前淨現金水位約2700億元，且持續累積，預期明年資本支出仍可由自有資金支應，無須額外舉債，明年底仍可保有淨現金。

至於市場高度關注的DRAM價格走勢，李培瑛表示，第三季ASP季增超過60%，主要反映部分舊長約在6月底到期，7月起重新適用較高的合約價格。展望第四季，整體DRAM市場依舊相當缺貨，ASP預期持續上漲，但不同產品組合漲幅不一，目前尚無法預測具體幅度。

李培瑛分析，GPU、TPU、CPU及ASIC等AI運算晶片快速發展，推升DRAM需求由HBM、LPDDR5延伸至企業級SSD、KV Cache、網通及系統管理等應用，並排擠傳統消費性記憶體供給。由於新晶圓廠建置、設備交期及製程導入均需較長時間，即使全球業者積極擴產，短期新增產能仍然有限。

為因應供需變化，南亞科未來擴產將以客戶長期供貨合約及AI專案為主要依據。目前長期合約（LTA）涵蓋率約50%至70%，部分客戶甚至希望將三個月短約延長至3年或更久，顯示下游業者正積極確保未來記憶體供應。

李培瑛認為，供應商依據客戶長期承諾進行產品組合與產能規劃，有助於提高產業供需穩定度。南亞科未來也將結合先進DRAM製程、林口新廠擴產與屏東3D IC先進封裝布局，深化AI客戶合作，爭取下一波高效能記憶體成長商機。