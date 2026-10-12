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AI產業發展改變供電機制 曾文生：台電要與廠商更密切合作

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣國際淨零永續展將開展，左二為台電董事長曾文生。記者林海／攝影
台灣國際淨零永續展將開展，左二為台電董事長曾文生。記者林海／攝影

台灣國際淨零永續展將開展，探索台灣產業邁向低碳未來的可能性，台電董事長曾文生表示，未來供電有很多選項、組合與時程都不再是供應方決定，而是供應雙方協調並做出決策，因此一定要與產業密切合作。

曾文生在在展前記者會致詞時表示，有很多科技巨擘都表示，現在計算價值的單位是貨幣，未來則會是電力，對台灣來說，國營的台電要有一部分業務高度產業化，也需要與廠商更密切協調，例如有很多產業需要再生能源，會帶動儲能產業發展，因此機制會開始有變化。

曾文生表示，台電現在面對要與不同產業合作，在供應端要與所有能創能的如數以百計的再生能源業者業者合作，需求端也有愈來愈多的企業，在用電的同時也需要更多再生能源，包括設備和採購、電網要如何做準備，加上科技產業的決策速度快，台電投資的時間就必須縮短到三年、五年的時間內要完成。

曾文生表示，未來電業市場要如何建立新秩序，考量的不再只是技術，外界關注供電是否足夠，台電一定會滿足需求，也盤點手上掌握的需求，以天然氣機組投資來說，台灣排名全球前十，若以現在規劃節奏來進行，足以支應產業需求。

曾文生也說，算力需求一旦爆發，用電需求一定會成長更快，而這現象若發生，就需要建立新機制，讓同業一起設想，面對未來的競爭，能源要怎麼要為台灣提供動能。

曾文生強調，電力不再只是支撐日常運作的基礎，而是牽動產業發展與國家競爭力的重要資源，面對AI半導體產業快速擴張，台電已經前瞻產業用電需求，持續布局公電量能與電網韌性，讓電力基礎建設與產業發展同步演進，成為驅動AI與新一輪產業成長的重要引擎。

但AI與半導體產業快速擴張，用電需求持續成長，外界傳出台電研議要求台積電等用電大戶出資「包電廠」，引發關注。台電發言人黃美蓮則說，一直都有與高科技產業溝通，但目前還只是概念性的討論，並不代表把供電責任丟給廠商。

供電 台電 曾文生

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