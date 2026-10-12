機器人商機怎麼搶？KPMG 點出台廠四大突破口

全球機器人產業正從技術測試走向規模化應用，台灣業者如何搶進商機？KPMG安侯建業12日發布《機器人產業洞察特刊》指出，台灣具備半導體、資通訊與精密製造基礎，若能整合AI、關鍵零組件及實際應用需求，有望掌握新一波產業升級機會。

KPMG安侯建業工業產業協同主持會計師陳燕慧表示，台灣要搶占下一波成長機會，須同步推進技術升級、實際場域驗證、人才培育及產業合作。她歸納四大發展契機，包括AI與精密製造融合、關鍵零組件與材料升級、場域應用，以及產業生態系與人才培育。

在AI與精密製造融合方面，隨著機器視覺、控制技術及機電整合需求增加，台廠須從供應零組件，進一步走向系統整合與解決方案，提高產品與服務的附加價值。人形機器人量產，也將帶動馬達、關節模組、控制器及高性能材料需求，掌握核心零組件與關鍵技術，將成為進入全球供應鏈的重要條件。

應用端則須從做出機器人走向「用機器人解決問題」。陳燕慧指出，業者能否掌握製造、醫療、巡檢及服務等場域的需求，並建立可複製的商業模式，將決定技術能否帶來收益。由於機器人產業橫跨AI、機械、電子、材料、軟體及控制工程，跨域人才、產學合作與供應鏈串聯，也將影響產業發展速度與國際競爭力。

KPMG安侯建業工業產業主持會計師吳俊源表示，根據KPMG《2026全球製造業科技趨勢報告》，87%高階主管認為先進科技將成為企業競爭優勢的關鍵，80%認為科技投資可創造更高價值，另有68%企業預計在一年內擴大導入AI，顯示AI已從提升效率的工具，進一步成為改變產品、服務與價值鏈的成長動力。

吳俊源指出，智慧機器人逐步進入規模化應用後，企業比拚的不再只是設備導入速度，也包括人機協作、組織成熟度、人才轉型及商業模式創新。企業除了建置硬體與系統，也須強化資料治理、人機協作機制及人才能力，才能將技術優勢轉化為營運成果。