快訊

遭驅逐34年重返天安門！紐時記者：北京疑神疑鬼 連一支紅筆都不放過

等不到王惠美 魏平政競總主委拍板：鄭麗文主帥親征

黃國昌岳父被控強占國有地…教育部討欠租300萬吞敗 關鍵理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

機器人商機怎麼搶？KPMG 點出台廠四大突破口

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

全球機器人產業正從技術測試走向規模化應用，台灣業者如何搶進商機？KPMG安侯建業12日發布《機器人產業洞察特刊》指出，台灣具備半導體、資通訊與精密製造基礎，若能整合AI、關鍵零組件及實際應用需求，有望掌握新一波產業升級機會。

KPMG安侯建業工業產業協同主持會計師陳燕慧表示，台灣要搶占下一波成長機會，須同步推進技術升級、實際場域驗證、人才培育及產業合作。她歸納四大發展契機，包括AI與精密製造融合、關鍵零組件與材料升級、場域應用，以及產業生態系與人才培育。

在AI與精密製造融合方面，隨著機器視覺、控制技術及機電整合需求增加，台廠須從供應零組件，進一步走向系統整合與解決方案，提高產品與服務的附加價值。人形機器人量產，也將帶動馬達、關節模組、控制器及高性能材料需求，掌握核心零組件與關鍵技術，將成為進入全球供應鏈的重要條件。

應用端則須從做出機器人走向「用機器人解決問題」。陳燕慧指出，業者能否掌握製造、醫療、巡檢及服務等場域的需求，並建立可複製的商業模式，將決定技術能否帶來收益。由於機器人產業橫跨AI、機械、電子、材料、軟體及控制工程，跨域人才、產學合作與供應鏈串聯，也將影響產業發展速度與國際競爭力。

KPMG安侯建業工業產業主持會計師吳俊源表示，根據KPMG《2026全球製造業科技趨勢報告》，87%高階主管認為先進科技將成為企業競爭優勢的關鍵，80%認為科技投資可創造更高價值，另有68%企業預計在一年內擴大導入AI，顯示AI已從提升效率的工具，進一步成為改變產品、服務與價值鏈的成長動力。

吳俊源指出，智慧機器人逐步進入規模化應用後，企業比拚的不再只是設備導入速度，也包括人機協作、組織成熟度、人才轉型及商業模式創新。企業除了建置硬體與系統，也須強化資料治理、人機協作機制及人才能力，才能將技術優勢轉化為營運成果。

半導體 機器人 工程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

通用型機器人拚進家庭與產業 靈巧操作成具身 AI 決勝關鍵

黑手變晶圓後盾！中市756家特定工廠具科技供應鏈潛力　搶攻半導體、AI商機

全球CPO商機逐步升溫 關鍵測試供應鏈持續受惠產業趨勢

AI商機從大廠向外擴散　復華投信解析下一批台股新星

相關新聞

TikTok執行長周受資：AI短期被高估、長期遭低估 未來三年迎重大突破

人工智慧（AI）熱潮席捲全球，究竟是泡沫還是革命？TikTok執行長周受資今（12）日在新加坡表示，市場對AI短期發展可能過度樂觀，甚至出現投入過多的現象，但長期潛力反而被低估。他預期，未來兩至三年，AI很可能在物理、生物科技、化學及材料科學等領域帶來重大突破，對人類社會產生深遠影響。

台積電優化成熟製程產能 業界估釋放逾50億美元商機

台積電（2330）持續優化自身成熟製程升級特殊製程應用，業界看好可望釋放逾50億美元商機，其中包含自身新建在台灣與美國先進封裝廠所需的成熟製程配套需求，對應的夥伴包含世界先進（5347）、格羅方德等可望受惠產業趨勢。

星耀投控將首度亮相 Net-Zero Taiwan開創能源自主新局

隨著AI應用快速發展，全球資料中心及高科技產業用電需求持續攀升，加上再生能源占比提升，企業能源課題正從單一綠電採購，進一步走向供電穩定、能源效率、智慧調度與成本管理。星耀投控（7916）將首度亮相「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan 2026）」，展示「系統賦能，企業自供電」產品組合，整合多元創能、儲能、智慧能源管理、電力調度及節能應用，協助工商業用戶提升供電自主性、能源使用效率與營運韌性，加速邁向企業自供電新時代。

通用型機器人拚進家庭與產業 靈巧操作成具身 AI 決勝關鍵

禾賽科技聯合創始人兼首席執行長（CEO）李一帆今天指出，人工智慧（AI）正從數位世界走向實體環境，通用型機器人被視為下一波生產力革命的重要引擎。不過，機器人要真正進入工廠、家庭及日常生活，關鍵不只是能走路、說話或完成單一任務，而是能否具備接近人類的靈巧操作能力，在複雜環境中自主理解、判斷並執行工作。

周受資：AI 長期潛力被低估 人類判斷力與創造力仍是關鍵

TikTok執行長周受資今指出，人工智慧（AI）的長期發展潛力仍被低估，未來兩至三年，AI有望推動物理學、生物科技等領域出現重大突破。不過，在AI快速發展的同時，人類的判斷力、創造力與真實性仍不可或缺，企業與個人應積極實際運用AI工具，透過人機協作掌握新一波科技變革帶來的機會。

全球CPO商機逐步升溫 關鍵測試供應鏈持續受惠產業趨勢

全球共同封裝光學（CPO）商機逐步升溫，今年內導入量產提升良率關鍵在供應鏈配合同步處理「光、電、熱、機械」的跨領域互動，法人看好相關供應鏈包含致茂（2360）、穎崴（6515）、閎康（3587）、汎銓（6830）等持續受惠產業趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。