東電綠能攜手鴻海 強攻表後儲能市場

企業導入儲能的需求日益多元，除了用電管理與系統效能，部分客戶也希望採用國產電芯，配合相關補助政策及應用規劃。東電綠能股份有限公司為回應這類需求，今日與鴻海精密工業股份有限公司、盛達集團旗下盛齊綠能與晟瑞科技，以及利佳興業股份有限公司正式簽署合作協議，共同開發以國產電芯為核心的表後儲能方案。

東電綠能既有儲能業務採用CATL方案，未來也將持續推廣CATL產品，依客戶需求提供合適的系統配置。此次投入國產電芯合作，是在既有產品與服務基礎上增加選擇，讓有國產電芯需求的客戶，也能取得完整的設備、工程與維運服務。

東電希望透過這次合作，把服務企業客戶所累積的經驗，帶入台灣電芯的應用發展。對客戶而言，選用國產電芯之後，仍需要有人協助完成場域評估、設備配置、安全設計、系統控制及後續維護。因此，合作團隊將同步建立產品與服務能力，讓國產電芯從核心零組件，發展成真正能在企業現場使用的儲能解決方案。

東電綠能期望，透過更完整的方案選擇，回應不同客戶的儲能需求，同時為國產電芯建立實際應用機會。合作團隊也將持續精進電池、電力轉換、能源管理與系統整合能力，並邀請儲能同業結合自身技術及服務優勢，共同拓展國產電芯的應用，推動台灣儲能產業朝自主化、規模化與產業化發展。