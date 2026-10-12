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映智非洲專案客戶啟動出貨 9月合併營收年月雙增

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
映智科技董事長黃文權。聯合報系資料照
映智科技董事長黃文權。聯合報系資料照

生物辨識晶片IC設計公司映智科技今日公告9月合併營收新台幣465萬元，較上月及去年同期分別成長654％、90％，累計前九月合併營收4,134萬元；公司表示，日9月營收成長，係映智偕同系統整合商（SI）獨家取得的非洲大國「國民身分建檔採集系統」專案，相關指紋識別採集設備已於9月進入出貨階段，開始小量出貨，第四季為出貨高鋒。

映智切入高門檻國際政府級市場，提供大尺寸指紋模組供政府機關進行身分建檔應用，不僅帶動近期營收增長，更進一步展現公司成為全球少數具備高階指紋辨識產品供貨能力的成果。

且此次參與非洲專案係因應政府級生物識別採集設備整合於高安全身分驗證需求，公司出貨產品為大尺寸FAP50 Fingerprint Module系列，感應面積達 81.28 × 50.8 mm，主要應用於國民身分資料建檔及生物特徵採集，相較消費性電子及電子門鎖所採用的小尺寸指紋辨識模組，因產品價值與技術門檻均明顯提升，使平均銷售單價（ASP）倍增。

此次專案市場效益亦不僅限於單次設備出貨，映智表示，國民身分資料庫完成建置後，相關生物辨識資料未來可延伸應用於人口普查、金融及銀行體系身分驗證等不同場域，具備多元應用發展空間。尤其本次專案所在國家為非洲人口最大國，具有高度市場指標性，除有助於建立映智在非洲市場的品牌效益，也可望透過區域示範效應，帶動其他非洲國家在後續國民身分建檔及選舉身分查驗等應用採用相關技術，創造後續市場拓展機會。

除持續推進實際專案導入外，映智亦積極拓展國際生物辨識產業鏈，成為國際生物辨識專業組織Biometrics Institute會員，並於今年首度參與Biometrics Institute Congress，透過國際產業交流平台，進一步接觸全球政府機關、Digital ID業者、生物辨識廠商及系統整合商，掌握高安全身分驗證等領域的市場需求。

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