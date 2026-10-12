賴總統：全球產業鏈重組、AI 科技革命 台灣更需人才

賴清德總統12日接見「第48屆國際技能競賽代表團」，肯定代表團獲得總排名全世界第三的佳績。他指出，面對全球產業鏈重組，以及AI帶來的新一波科技革命，台灣比以往任何時候都更需要具備扎實的實作能力、創新思維及跨域素養的人才。

賴總統致詞時表示，還記得9月15日為代表團授旗，祝福選手們旗開得勝；今天很高興能在總統府歡迎大家帶著亮眼的成績回到台灣。這次代表團一共拿下3面金牌、3面銀牌、7面銅牌，還有高達30項優勝，整體獲獎率達91.5%，總排名更位居全世界第三。

他感謝大家以精湛的技術，讓台灣的名字再次在國際舞台上發光發熱。選手們都是台灣的驕傲，更是世界級的頂尖職人，以大家的表現為榮。

賴總統認為，人才是國家競爭力的根本，台灣能夠在世界產業鏈中站穩關鍵位置，靠的不只是高科技研發，更需要各行各業擁有真功夫的專業技能人才。大家手中的技術，都是支撐台灣社會運作與產業升級的重要基石。

他說，政府的責任，就是做大家最強的後盾，將持續投資技職教育，強化學校、訓練體系與產業之間的連結，落實「產、學、訓、用合一」，讓年輕世代所學更貼近產業需求，畢業後也能順利接軌職場。

賴總統提到，在青年職涯發展方面，政府推動「投資青年就業方案第二期」，從2023年至今年，4年投入約160億元，協助青年朋友畢業後能順利就業、縮短學用落差；截至今年8月已協助超過80萬名青年就業，未來也將規劃推動下一階段方案，給予青年就業更大的支持。

賴總統說，政府同時也推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，勞動部今年將帶領技職優秀青年赴日本交流，未來並規劃前往德國、澳洲等國家精進技術。這些措施都是要為青年開拓更多學習管道，讓大家在國際交流中拓展視野，再將所學帶回台灣，持續提升各專業領域的技術水準。

賴總統表示，選手們的比賽成績固然耀眼，但更珍貴的是與世界一流選手切磋後所累積的視野、解決問題的信心與能力，以及面對未來挑戰的自信。

他認為，一個人的精進可以成就自己；而當更多像大家一樣的優秀人才，願意把國際級的標準帶回產業界，分享經驗、帶動身邊的同儕，就能匯聚成強大的力量，讓台灣產業大步向前，也讓每一位年輕朋友都可以追求夢想。